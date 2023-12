Anel Noreña confirma que ya cobró las regalías de José José y se compró una casa

La actriz declaró en el programa Hoy que ya cobró las regalías de José José y que parte del dinero lo invirtió en la adquisición de una nueva residencia. “Fue un regalo que Dios me mandó a través de José José, ahorita que ya estoy viejita”, dijo Anel Noreña a Martha Figueroa.

Anel, viuda de José José enfatizó su derecho a disponer de las regalías, ya que aseguró que es la heredera universal del cantante según el testamento que dejó. “Las regalías son mías porque hay un testamento que dice, ‘todo lo que tengo se lo dejo a mi esposa”.

Anel Noreña También comentó que no incluirá a sus hijos José Joel y Marysol Sosa en su testamento, ya que sus nietos serán los únicos herederos, para evitar que las parejas de sus hijos se beneficien de su patrimonio.

“El pastel es mío... el testamento, José lo hizo para mí porque en el año del 88, los niños andaban ahí, pero estaban chiquitos, entonces el testamento es todo mío. La única que sabe soy yo y que le hagan como quieran los demás”, delcaró, afirmando que las regalías y la herencia de José José están bajo su control al ser la principal beneficiaria.

El distanciamiento de Anel Noreña con sus hijos por la herencia

Cabe mencionar que la decisión de la actriz de excluir a sus hijos de su testamento se debe al distanciamiento que actualmente existe entre ellos por la herencia del fallecido cantante.

Luego de que Anel Noreña reclamó sus derechos como heredera universal, comenzaron los problemas con sus hijos, y se distanciaron. Después, Noreña dio una serie de declaraciones, en las que contó cómo fue que comenzaron los problemas con su hija Marysol, destacando que aseguró que el esposo de ella estuvo a punto de pegarle, tras un enfrentamiento.

“Hace dos años que tú dijiste que tu familia eran tu esposo y tu hija, y que nosotros éramos familiares, y desde entonces no he sabido nada de ti”, dijo Anel.

Marysol Sosa y su madre Anel Noreña se mantienen distanciadas desde hace varios meses INSTAGRAM

La viuda de José José agregó que tuvo una discusión con su hija, “se suscitó una gritadera donde ella agarró una servilleta,escribió: ‘renuncio a mi herencia’, y me la aventó. Le dice al marido: ‘vámonos, porque esta está loca y con ella no se puede hablar’. Es una tontería, pero así fue. Por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció. Entonces, se me echaron los dos encima, pero en una forma que yo pensé que él me iba a dar un moquete”.

Luego de las declaraciones de Anel, la hija de José José emitió un comunicado en el que decía, “las acusaciones son muy delicadas. Ustedes me conocen y han tenido la oportunidad de compartir con mi marido y conmigo. No somos personas violentas ni promovemos ni aplaudimos la violencia. A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona. Yo no me presto a escándalos y mucho menos basados en mentiras. Somos muy diferentes”.