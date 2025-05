Ángela Aguilar estrena su nuevo tema “El Equivocado”, dedicado a Christian Nodal; esto dice la letra

Ángela Aguilar dedicó su nuevo sencillo “El Equivocado” a su esposo, Christian Nodal. En la canción, la famosa defiende su amor y envía un claro mensaje a quienes han criticado su relación con el cantante de regional mexicano.

Previo a su aniversario de bodas en julio, la cantante lanzó un tema dedicado a su esposo y además en la letra menciona a quienes la han señalado y cuestionado su matrimonio.

Por su parte, Nodal tomó sus redes sociales para apoyar a su esposa con su nuevo tema que según Ángela representa un momento significativo en su vida personal y profesional.

La cantante describió la experiencia de producir esta canción como “un acto de amor”, y señaló que interpretarla es su manera de agradecer a quienes han apoyado su carrera.

“El Equivocado es una canción que me abraza en esta nueva etapa. Producirla fue un acto de amor, y cantarla, una forma de agradecer no solo a quien me hace sentir todo, sino también a quienes han creído en mí y en lo que construyo con el corazón. Gracias por estar”.

La letra y el video muestra a ellos como una pareja casada. Se trata de diversas escenas donde aparece la pareja disfrutando de sus vacaciones en el mar. Entre abrazados, besos y muestras de cariño, además de tomas cerradas de su anillo de matrimonio.

Letra completa de ‘El equivocado':

Está bien si me creen, pero si no también

Muy mi vida y la de cada quién

Porque este amor no lo voy a esconder

Y así se fue dando poquito a poquito

Nos fuimos queriendo, nada estaba escrito

Me dicen de todo y que tenga cuidado

Que me he enamorado del equivocado

El equivocado me llega con flores

Y para quererlo me sobran razones

Estando en sus brazos me siento segura

Cómo me enamoran todas sus locuras

El equivocado es como ninguno

Y de mi corazón es el número uno

Y que rueda el mundo, no entienden lo nuestro

Digan lo que digan, él es el correcto

El equivocado a mí me quedó perfecto

Y así se fue dando poquito a poquito

Nos fuimos queriendo, nada estaba escrito

Me dicen de todo y que tenga cuidado

Que me he enamorado del equivocado

El equivocado me llega con flores

Y para quererlo me sobran razones

Estando en sus brazos me siento segura

Cómo me enamoran todas sus locuras

El equivocado es como ninguno

Y de mi corazón es el número uno

Y que rueda el mundo, no entienden lo nuestro

Digan lo que digan, él es el correcto

El equivocado a mí me quedó perfecto

A mí me quedó perfecto

El equivocado