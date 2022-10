Angélica Rivera regresará a la televisión, “mejor que nunca”, asegura su hija

Sofía Castro, la hija de la actriz Angélica Rivera reveló que su mamá regresará a la actuación.

Tras una larga ausencia, Angélica Rivera retomará su carrera profesional, después de haber sido primera dama de México, la actriz dejó claro que su pasión es la actuación y volverá a la pantalla.

Después de su divorcio con Enrique Peña Nieto, la famosa actriz está lista para volver a protagonizar melodramas, así lo confirmó su hija Sofía Castro. “Muy próximo, muy pronto. Ya veremos cuándo. Creo que sí los va a sorprender”. “No puedo decir nada todavía. Mi mamá está muy contenta, sí ya va a regresar a trabajar. Y va a regresar ahora sí, mejor que nunca. Va a regresar por la puerta grande; bueno, mi mamá siempre ha estado por la puerta grande, entonces, va a regresar mejor que nunca”, dijo Sofía.

Y aunque la joven no dio más detalles sobre el nuevo proyecto que traerá a la actriz de regreso, aprovechó para hablar de su carrera, ya que al igual que sus padres, heredó el talento y pasión por la actuación. “He tenido varias propuestas. Terminé una película en Estados Unidos; la cual me tiene muy contenta, pronto les podré contar un poquito más, ahorita no me dejar decir nada por tema de confidencialidad, mande un casting antes de Navidad y me contestaron después de Año Nuevo”, comentó.

