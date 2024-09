Anya Taylor-Joy protagonizará la serie de suspenso ‘How to Kill Your Family’

Anya Taylor-Joy, conocida por sus papeles en The Witch, The Northman y Furiosa, regresa a la televisión con la serie basada en la novela How to Kill Your Family de Bella Mackie. Confirmada durante el Edinburgh TV Festival, la serie tendrá 8 episodios y Taylor-Joy no solo protagonizará, sino que también será productora ejecutiva. En la serie, interpretará a Grace Bernard, una mujer que empieza a asesinar a los miembros de su familia.

Taylor-Joy demostró su entusiasmo por el proyecto, afirmando que, tras leer la novela, supo que debía participar en la adaptación. La autora Bella Mackie también ha elogiado a la actriz, afirmando que es la elección perfecta para el papel y que entiende a la protagonista incluso mejor que ella misma.

La serie será una comedia negra y se estrenará en Netflix. Sin embargo, aún no se ha revelado el resto de nombres que acompañarán a Taylor-Joy en esta nueva comedia negra.

‘How to Kill Your Family': La historia de una venganza familiar

La novela How to Kill Your Family de Bella Mackie, conocida en España como Cómo matar a tu familia, ha vendido 1,2 millones de copias a nivel mundial. La historia sigue a Grace Bernard, una antiheroína que fue rechazada por su papá Simon Artemis, un multimillonario y sólo creció con su mamá.

Tras la muerte de su madre, Grace intenta acercarse a la familia de su padre, un excéntrico millonario que tuvo una relación secreta con su madre y luego la rechazó. Cuando la poderosa familia la rechaza, Grace decide que la historia no volverá a repetirse y empieza a planear su venganza. Su objetivo es eliminar a cada miembro de la familia de la manera más creativa posible.

Irónicamente, Grace termina en prisión por un crimen que no cometió, y es allí donde comienza a contar a detalle toda su historia. La novela combina elementos de thriller criminal y comedia negra, lo que sugiere que la serie adaptada mantendrá un tono similar, con humor negro y una serie de asesinatos creativos.

La serie es una colaboración entre Netflix y Sid Gentle Films Ltd, los creadores de la exitosa serie Killing Eve, y se podrá ver exclusivamente en la plataforma de Netflix. Además, a pesar de haber revelado de qué trata el nuevo proyecto de Anya Taylor-Joy, la plataforma de streaming no ha anunciado qué otros famosos formarán parte del elenco y tampoco hay fecha de estreno.

LAS MEJORES PELÍCULAS Y SERIES DE ANYA TAYLOR JOY

Anya Taylor-Joy ha demostrado un notable talento en una amplia gama de papeles en cine y televisión, evidenciando su habilidad para asumir personajes complejos y cautivadores. Su adaptabilidad le ha permitido protagonizar papeles en diversos géneros y estilos con gran éxito.

Aquí te presentamos algunos de sus papeles más destacados:

‘Furiosa’

En esta precuela de la célebre saga Mad Max, Taylor-Joy da vida a una joven Furiosa, demostrando su habilidad para realizar exigentes secuencias de acción y captar la intensidad emocional del personaje a la que le fue arrebatada su madre y busca venganza.

‘Gambito de dama’

En esta aclamada miniserie de Netflix, Taylor-Joy interpreta a Beth Harmon, una prodigiosa jugadora de ajedrez que enfrenta desafíos personales y demuestra un talento excepcional. La actriz dio vida a una joven genio en busca de su lugar en un entorno masculino. Su interpretación recibió grandes elogios por su habilidad para expresar la complejidad emocional de su personaje.

‘La Bruja’

En su debut cinematográfico, Anya Taylor-Joy cautivó con su papel de ‘Thomasin’, una joven puritana que enfrenta fuerzas sobrenaturales en la desolada Nueva Inglaterra del siglo XVII.

Aún no sabemos cuándo estrenará su nueva serie How to Kill Your Family pero sabemos que será un éxito y Anya Taylor-Joy recibirá muchos aplausos por parte de la crítica y de sus fans.