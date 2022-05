Aracely Arámbula reaparece en la portada del regreso de la revista Eres

La actriz Aracely Arámbula protagoniza la primera edición digital del regreso de la revista más leída en la década de los 80’s y 90’s.

En la década de los 90’s, Aracely Arámbula protagonizó la portada de la revista Eres en cuatro ocasiones, entre ellas, la de 1996 cuando la intérprete posó junto a Charlie de Magneto, y desde aquel año se perfilaba para ser una de las artistas más prometedoras de la televisión.

Ahora, años después, Aracely se convierte en la madrina de la primera edición digital de la revista y en entrevista con Eres, platicó acerca de su triunfal regreso a la pantalla chica, su fundación de perritos y más.

Sobre las cuatro veces que salió en portada reveló cuál fue su favorita. “Todas, para mí todos los proyectos que hago son únicos y todos son importantes. La primera con Charlie, el de Magneto, fue la más emocionante porque no me lo esperaba, ya que yo iba para un reportaje pequeño adentro de la revista, que se llamaba Caras nuevas, cuando estaba grabando Cañaveral de Pasiones, mi primera novela, ahí el director de Eres me vio y me dijo: ‘ven, ¿podrías hacernos un reportaje sobre el ejercicio?’, y yo me sorprendí y le dije, ‘no traigo nada de ropa deportiva’, pero ellos lo querían, pues tenían toda una sección de ejercicios y me pareció muy bien, así que la hice y después de eso me dijo, ‘te quiero para la portada’ y yo, ‘wow ¿qué?, ¿para la portada?’, yo no era famosa, pero se dio y me sentí muy feliz”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Eres (@revistaeresmx)

Además, expresó lo feliz que está de ser la madrina del regreso de la revista y habló sobre su fundación “Perrísimo amor”, con la que ayuda a los perritos de la calle.

“¡Me encanta ser la madrina digital! y me fascina que a través de las redes sociales, ahora mis fans alrededor del mundo puedan tener esta edición, a la vez que puedo compartirles consejos e inspirarlos y alentarlos con todas las cosas lindas que estamos preparando para ellos, como en este momento en que estoy muy comprometida con la campaña de esterilización y de adopción de perritos. Para mí es un gran compromiso y responsabilidad que la gente escuche mi voz”.

“Desde chiquita siempre soñé con tener un refugio, y ahora que lo puedo realizar es gracias a un amigo que volvió a inyectarme esa emoción por todos los perritos de la calle, porque a donde íbamos él llevaba croquetas y siempre parábamos para darles de comer. Ahora que grabé mi serie La rebelión, siempre había en mi camper comida para perritos…”.

Por otro lado, dijo que sus hijos no tenían idea de lo famosa que es actualmente. “Es muy chistoso porque recientemente uno me dijo, ‘mamá, eres muy famosa’, y yo le respondí, ‘es que no te has dado cuenta de todo lo que hace tu madre’ (risas). ‘Tú me ves aquí en pijamas, cocinando, pero pocas veces en el escenario o en acción’ (risas). Igualmente, con la pandemia tuvimos momentos muy buenos para compartir y todo se convirtió de lo más normal como en muchas familias, así que cuando comencé mi gira de teatro amaron ir a verme y yo fui muy feliz de compartir toda esta comedia con ellos”.

Y sobre su regreso a Televisa después de 13 años con la telenovela “La madrastra” dijo, “Me gusta mucho esta nueva historia, aunque la protagonista sufre bastante por la injusticia. Es un papel fuerte que le quiero dedicar a las mujeres que las han separado de sus hijos o que están presas, también a todo México porque estoy de vuelta para mi país en televisión abierta…”.

Da click aquí para leer la entrevista completa.