Aracely Arámbula se lanza contra Luis Miguel mientras él pasea a sus hijastras

Luego de que se dieran a conocer unas imágenes en las que se observa al cantante Luis Miguel llevando a sus hijastras -hijas de su novia Paloma Cuevas- a la escuela en España, la actriz Aracely Arámbula, ex pareja y madre de los hijos del famoso levantó la voz para señalar la nula relación del “Sol”, con los pequeños Miguel de 16 años y Daniel de 14.

Desde que se separaron, Aracely ha sido madre y padre para sus hijos, ya que el cantante Luis Miguel se alejó y se encuentra viviendo en España, donde está disfrutando de su nuevo romance con la diseñadora española Paloma Cuevas, quien tiene dos hijas -fruto de su relación con el torero en retiro Enrique Ponce-.

“Yo soy mamá y papá para mis dos hijos”, dijo Aracely ante los medios de comunicación durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto luego de que en redes sociales calificaran a Luis Miguel de ser “un padre irresponsable”.

Daniel (rojo), Miguel (verde) y Aracely Arámbula en Disney Instagram

Asimismo, habló de cómo es la relación de Luis Miguel con los dos hijos que procrearon durante su romance que se dio entre los años 2005 y 2009. Aracely manifestó, “no necesito ayuda económica. Mis hijos tienenmucho padre con mi papá, mi hermano y con mis sobrinos. Mis hijos están en una familia muy unida y tienen de regalo mucho amor... la única persona de allá que está muy pendiente de mis hijos es su madrina Natalia... yo trabajo mucho, y la verdad, vivimos muy bien con lo mío. Tengo mi carrera desde antes de Luis Miguel, con Luis Miguel y después de Luis Miguel”.

En este sentido, dijo que a pesar de que no existe relación entre Luis Miguel y sus hijos, no se arrepiente de que sea el padre de ellos. “No hay que arrepentirse de nada. ¿Cómo voy a arrepentirme si Luis Miguel me dio dos hijos hermosos? Mis hijos nacieron de un gran amor y estoy agradecida de la vida”.