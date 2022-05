Ari Borovoy, integrante de OV7 buscará una diputación

El cantante de OV7, Ari Borovoy, anunció mediante sus redes sociales que buscará ser diputado y pidió el apoyo de sus seguidores.

Ari Borovoy de OV7 comunicó su intención de ser diputado y mediante un video en sus redes sociales pidió el apoyo de su fans y dijo que contendrá este año, aunque en 2022 no hay elecciones para la legislatura federal.

En el clip que compartió Ari hizo un repaso de su carrera y pidió el voto de confianza de los ciudadanos para representarlos en el Congreso de nuestro país.

“En mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano. Espero contar contigo, cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, indicó.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”, expresó durante el video.

Finalmente, recalcó que la nueva faceta que está por iniciar en la política es una de las más importantes de su carrera y es por ello que se plantea cumplir su meta.

“Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños…”.

Y como era de esperarse comenzaron a surgir varias críticas hacia el artista ya que se suma a otros colegas del mundo del espectáculo que han buscado un cargo político y esto no es del agrado de muchos internautas, ya que afirman que no cuentan con la preparación para enfrentar los asuntos del país.