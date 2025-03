Aseguran que Gerard Piqué quiere mudarse a este lujoso edificio de Miami

Gerard Piqué estaría planeando mudarse a Miami con el fin de estar más cerca de los dos hijos que tuvo con su expareja, Shakira, pero también para emprender negocios en Estados Unidos. El exfutbolista y empresario español ya le habría echado un ojo a uno de los edificios más exclusivos y lujosos de la ciudad mágica, y a continuación te damos todos los detalles.

De acuerdo con el periodista Jordi Martin, el exjugador del Barcelona ya estaría cansado de vivir en un hotel, por lo que ya comenzó a ver posibles alternativas de hogar.

“Él está en el Hotel Four Seasons, en una residencia, un apartamento, pero por lo que tengo entendido, y lo que me ha dicho gente del entorno de Piqué, no le acaba de gustar. Dice que hay mucha gente y que no le acaba de gustar”, compartió el reportero durante la intervención que tuvo en el programa ‘El Gordo y La Flaca’.

A continuación, compartió que Piqué tendría en la mira un apartamento en Panorama, una lujosa torre de departamentos en Miami. Lo que no se sabe aún es si su novia Clara Chía se mudará a vivir con él o si se quedará en España.

¿Cómo es el Panorama Tower, el edificio donde se mudaría Gerard Piqué?

El Panorama Tower, que consta de 85 pisos, se ubica en el distrito de Brickell, en el centro de Miami y es considerado el edificio más alto de toda la Florida.

Su construcción comenzó en enero del 2014, pero fue inaugurado hasta julio del 2018. Los apartamentos a la venta van desde un estudio a un penthouse y el precio de alquiler va de los $2,524 a los $7,250 dólares mensuales.

En caso de que Piqué se anime por adquirir un apartamento ahí, él y sus hijos podrían disfrutar de un lobby, gimnasio, sala de juegos, piscina con su respectiva área de spa, áreas lounge, área de juegos infantiles, bar, sala de cine , simulador de golf y unas impresionantes vistas del mar.