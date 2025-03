Gerard Piqué le reclama a Shakira por las duras indirectas en sus conciertos

La gira de Shakira ‘Las mujeres ya no lloran’ es todo un éxito, los shows están llenos de referencias nostálgicas, mensajes ocultos muy emotivos y unos cuantos dardos hacia Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, que, al parecer, no le han hecho mucha gracia al ex futbolista.

Según reportes, el presidente de la Kings League está muy molesto con la madre de sus hijos por las indirectas hacia su novia en los conciertos de la colombiana y esto habría derivado en varias peleas.

De acuerdo con el periodista Jordi Paparazzi, la razón por la que se rompió el acuerdo entre Gerard Piqué y Shakira por el cuidado de sus hijos mientras la artista está de gira, se habría derivado de la molestia del empresario por los dardos a su novia, razón por la que el catalán le hizo un fuerte reclamo a la colombiana.

La indirecta a Clara Chía que enfurece a Gerard Piqué

Durante el espectáculo de Shakira se proyectaron en las mega pantallas los ‘10 Mandamientos de una Loba’, principios que representan la sororidad y empoderamiento femenino.

Pero este mensaje viene cargado con un poderoso dardo en contra de Clara Chía, pues el noveno mandamiento dice: “Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinas”, y la colombiana agregó, con un tono juguetón y de complicidad con sus fans, "¡Claramente!”, dejando en el aire una indirecta que no pasa desapercibida para el público.

Esto es un guiño a su canción con Bizarrap en la que hace un fuerte descargo sobre su ruptura con Gerard Piqué. “Tiene nombre de persona buena/ Clara-mente no es como suena”, dice el tema ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ haciendo referencia a Clara Chía.

Sin embargo, al parecer esto no es del agrado del español y ha desatado una serie de problemas con la intérprete de ‘Hips don’t lie’.

The 10 Commandments of a She-Wolf! 🐺 ¡Los 10 Mandamientos de una Loba! #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/2Zk7AMgc86 — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) February 12, 2025

Gerard Piqué reacciona a los dardos contra Clara Chía en los conciertos de Shakira

De acuerdo con declaraciones de Jordi Martin, el pleito entre Gerard Piqué y Shakira surgió debido a las indirectas que la colombiana le envía a Clara Chía en los conciertos de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ y esa sería la razón por la que el empresario habría dejado Miami hace unas semanas.

“Gerard Piqué se instala en Miami, hace unos días lo dijimos que se había instalado en Miami para estar al cuidado de los hijos mientras Shakira estaba en el tour mundial. Habían tenido unas peleas, discutiendo entre ellos, ‘que yo me tengo que regresar a Europa, que llévate los niños a Lima (Perú)’”, dijo el reportero.

Además, reveló que el ex futbolista condicionó a Shakira para cuidar a sus hijos, pues, según el paparazzo, volverá a Miami hasta que deje de atacarlos.

“Bien, hemos sabido la cuestión, el problema de esas peleas por dónde vienen y es que Piqué le dice a Shakira que se siente dolido con ella cuando en los diez mandamientos, en el punto nueve, según Piqué, Shakira pone ‘Claramente’ y dice ‘Shakira, no tienes por qué atacarme ni a mí ni a Clara. Nos sentimos atacados cada concierto que haces. Con lo cual, si quieres que nuestra relación vuelva a ser amigable deja de atacarnos y así yo me vengo a Miami’”, dijo Jordi Martín.

Gerard Piqué estaría planeando instalar una empresa en Miami

El comunicador también señaló que el ex futbolista actualmente está en Miami en una residencia del hotel Four Seasons pero, según dijo, gente cercana al empresario asegura que no le termina de gustar ese lugar porque “hay mucha gente”, por lo que planea adquirir un departamento en otro lugar de dicha ciudad de Florida.

“Quiere montar una empresa aquí tipo Kosmos, una empresa fuerte relacionada con el tenis, con influencers. Quiere hacer un negocio pionero aquí en la ciudad de Miami”, añadió