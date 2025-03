Los fans de Shakira se lanzan contra Gerard Piqué en los conciertos de la cantante

El tour de Shakira ‘Las mujeres ya no lloran’ ha dejado muchos momentos icónicos que han sido compartidos por el público a través de redes sociales, eso incluye algunos gritos contra Gerard Piqué en medio del show.

Fue a principios de junio de 2022 cuando dieron a conocer que la relación entre la cantante colombiana y el exfutbolista catalán había llegado a su fin luego de casi 12 años, sin embargo, ese solo fue el comienzo de otra historia, una que involucra a una presunta tercera en discordia, y una infinidad de indirectas, canciones, una mudanza, y la participación de millones de personas alrededor del mundo.

Aunque esa separación ocurrió hace casi tres años, los fans de Shakira aún no perdonan al presidente de la Kings League y han aprovechado los conciertos de la barranquillera para externar su sentir.

Fans de Shakira lanzan comentarios negativos hacia Gerard Piqué

Durante los conciertos de Shakira, que son un despliegue de tecnología de última generación, luces y efectos visuales, uno de sus videos proyectado ha llamado particularmente la atención, pues muchos aseguran que es una forma indirecta de referirse a su separación con Gerard Piqué.

El clip muestra a un lobo dejando atrás a su familia, compuesta por una loba y sus dos cachorros, en medio de un bosque lluvioso y oscuro.

Poco a poco la loba y sus cachorros vuelven a ser felices y sale el sol. Se ve cómo ella cuida de los pequeños y logran salir adelante, juntos sin ayuda del lobo que los dejó.

Cuando termina este video aparece Shakira en medio del escenario interpretando su tema ‘Acróstico’, el cual canta junto a sus hijos, Milan y Sasha, quienes también aparecen en las pantallas.

Es precisamente durante la proyección de este video que los asistentes a los conciertos han aprovechado para lanzarse en contra de Gerard Piqué con fuertes mensajes.

Varias publicaciones, sobre todo de su show en Colombia, han dejado en evidencia el disgusto de los fans de Shakira con el ex jugador del FC Barcelona, gritando frases al unísono que no dejan duda al descontento general.

A Gerard Piqué no le importan las críticas

Recientemente, Gerard Piqué dio una entrevista al podcast de Iker Casillas, ‘Bajo Palos’, donde dio a conocer que no le afectan en absoluto los comentarios negativos de los desconocidos, pues desde sus años como futbolista se hizo una “coraza” para protegerse.

“A medida que van pasando los años, tú creas una coraza en la cual, pues, para protegerte porque es sano, porque sino al final acabas loco. Yo creo que eso lo exageré por 20, o sea, llegó un punto en el que yo tenía indiferencia absoluta, yo llegaba a un terreno de juego y la gente… te lo juro, pensaba que eran actores. Yo llegué a un punto en el que ya me daba completamente igual lo que me dijeran, que me silbaran y estoy en este punto hoy en día, o sea, me da completamente igual todo lo que digan, bueno o malo, es que me da igual. No leo nada y si lo leo es simplemente para entender por dónde van los tiros para estar preparados si me coge una entrevista o algo tener capacidad de reacción, de poder responder algo coherente”, explicó.

“Me da absolutamente igual lo que pueda pensar una persona que no me conoce, es decir, voy por la calle y me encuentro a alguien que cruza, me da igual lo que piense esa persona, sea bueno o sea malo (...) no me va a cambiar para nada mi estado de ánimo ni absolutamente nada de mi vida”, sentenció el empresario.

Shakira carga contra Gerard Piqué, contra España y Pedro Sánchez: «Por ti me mudé a un país socialista». pic.twitter.com/yUaDzG6QVM — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) February 16, 2025

Shakira le envía varios dardos a Gerard Piqué en sus conciertos

Shakira ha incluído ‘La Bicicleta’ en el repertorio de su concierto, pero sin mencionar a Gerard Piqué. La canción originalmente decía: “Lleva, llévame en tu bicicleta, Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, Después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Esta estrofa, la cual se encuentra en el cierre de la canción, expresaba el interés de la artista por enseñarle a su entonces pareja uno de sus lugares favoritos de Colombia, el Parque Nacional Natural Tayrona, y también hace referencia a la ciudad natal del presidente de la Kings League, donde vivieron como pareja por diez años.

Sin embargo, la nueva versión ahora dice: “Lleva, llévame en tu bicicleta, Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta. Que si a ‘ese tipo’ tú le muestras el Tayrona, Después no querrá irse pa’ Barcelona”.

También cambió la letra del tema ‘Don’t Bother’ con algunos mensajes sutiles hacia su ex.

También le envió un poderoso dardo a Clara Chía, pues en la pantalla gigante se proyectaron los ‘10 Mandamientos de una Loba’, principios que representan la sororidad y empoderamiento femenino.

En el noveno mandamiento dice: “Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinas”, y la colombiana agregó, con un tono juguetón y de complicidad con sus fans, "¡Claramente!”, dejando en el aire una indirecta que no pasó desapercibida para el público.