Así despiden los famosos a Vicente Fernández, el ídolo de México

El exponente más grande de la música ranchera, Vicente Fernández, falleció este 12 de diciembre a las 6:15 am en Guadalajara, informó la familia Fernández mediante su cuenta de Instagram. Ante esta lamentable noticia, los famosos expresaron sus condolencias a sus seres queridos y dedicaron extensos mensajes a quien es y seguirá siendo el ídolo de la música ranchera.

Por Diana Laura Sánchez

Vicente Fernández fue un gran ícono de la música ranchera, y es por ello que los famosos y el público están conmovidos con la noticia de su fallecimiento.

“Chente”, como se le conocía, estuvo internado en el área de terapia intensiva del Hospital Country 2000 de Guadalajara tras sufrir una caída en su rancho Los Tres Potrillos, en agosto de este año, esto le generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical.

Desde entonces, y hasta el 27 de octubre, Vicente estuvo internado, hasta que se anunció en un comunicado que había mejorado y pudieron trasladarlo a una habitación dentro del hospital para continuar con su tratamiento, sin embargo, su salud se agravó a finales de noviembre y nuevamente se dio a conocer que su estado de salud no era favorable, dada una inflamación en vías respiratorias, por lo que requería una vez más de un apoyo artificial.

Desde siempre, el Charro de Huentitán recibió múltiples muestras de cariño de su familia y del público que lo recuerdan como un gran ser humano y cantante.

Famosos del mundo del espectáculo han dedicado entrañables mensajes en sus redes sociales para despedir a Vicente y solidarizarse con la familia Fernández ante esta gran pérdida.

Ricky Martin

“Estoy con el corazón roto. Don Chente conmigo fue un ángel toda la vida. Él me quiso mucho y yo a él. Siempre que iba a Guadalajara venía a mis conciertos y lo único que me consuela el alma, en este momento, es cada vez que nos veíamos le decía lo importante que era para mí. Todo mi amor y fuerza para su familia y todos los que sufrimos esta gran pérdida”.

Manuel Mijares

“Hoy nos deja uno de los iconos y de las mejores voces de México. QEPD mi querido Vicente. Un beso con todo mi cariño y pronta resignación a la familia Fernández”.

Cristián de la Fuente

“Hoy decimos adiós a un gigante… no solo como artista, sino además como ser humano… Don Vicente nunca he compartido con alguien tan grande y tan cariñoso y humilde a la vez. Recuerdo que tuve el honor de grabar con usted en la participación especial que hizo en Amor Bravio y nunca olvidare que, al terminar de grabar, se sacó el traje que uso en la escena, me lo dedicó y me lo regaló…”.

Lucero

“Siento en el alma la partida de mi tan querido Vicente Fernández. Deja un enorme hueco en mi alma y en la de todos los mexicanos. Haber compartido tantos momentos con él es mi gran alegría. Sigue volando Chente amado, la Virgencita de Guadalupe ilumina tu camino. Abrazo a tu familia con todo mi amor”.

Julio Iglesias

“Mi queridísimo Vicente, contigo se va la voz más universal que ha dado la música mexicana. Qué bonito y emocionante era siempre cantar a tu lado. Todos sabemos que tu voz se queda en el alma de millones de gentes que te aman, siempre serás nuestro rey. Yo personalmente siempre que estábamos juntos me sentía completamente feliz”.

Andrea Legarreta

“Amado y admirado Don Vicente Fernández, afortunada me siento de haberlo conocido, gran talento, caballeroso, cálido, gran anfitrión…”.

Alejandro Sanz

“Día triste, sin palabras. La historia de la música mexicana llevará siempre tu nombre Vicente, amigo, eres y serás el REY por siempre. Tu legado será historia. Mi abrazo a todos los suyos”.

Jaime Camil

“Me siento muy triste hoy, me aprieta mucho el corazón y me siento muy cercano al dolor de mi hermano Alejandro, el de sus herman@s, Cuquita y el de toda su familia. Perdería mi tiempo si intentara describir todas las emociones que significa interpretar al exponente más grande de la música ranchera…”.