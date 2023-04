Así es la amistad de Galilea Montijo con la ex de su exesposo

En la mañana del 10 de marzo 2023 despertamos con la sorpresiva noticia de que la conductora Galilea Montijo dio a conocer su divorcio de Fernando Reina Iglesias. Luego de que sus compañeras del programa “Hoy”, Andrea Legarreta y Tania Rincón anunciaran su separación matrimonial, la tapatía también puso punto final a su matrimonio.

“La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por Covid-19, ocasionó diferencias entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia, y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo”, expuso Galilea en su momento. En tanto, explicaron que seguirán unidos por sus hijos y pidieron respeto a su privacidad. “Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permanecemos comprometidas con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar”.

Así de bien se lleva Galilea Montijo con la ex de su exesposo

Galilea expuso con ‘Netas Divinas’ que se lleva muy bie con la exesposa de su ahora exesposo: Paola Carus, madre de dos hijos de Fernando Reina, Alexis y Claudio. “La exmujer de mi ahora exmarido es una de mis mejores amigas, y estuvo conmigo el día que firmé el divorcio”, mencionó.

“Yo siempre he dicho que tengo una familia disfuncional que es muy funcional, es muy peculiar y ahora se volvió más peculiar”, añadió Galilea Montijo. Hace años, Galilea mencionó que llevarse así de bien con la ex de un marido “es cuestión de educación y bienestar de todas las familias”. “Hay quienes no estén de acuerdo, pero yo por el bien de mi familia, de mis hijos, de los hijos de mi marido... son mis hijos, mi familia... su exmujer, de verdad la adoro, ella es mi amiga, no tienes idea de cómo me ayuda”.