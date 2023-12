Así es la fortuna de Timothée Chalamet, ¿cuánto dinero tiene el actor de Wonka?

Timothée Chalamet es uno de los actores, que no superan los 30 años, más populares y que al paso del tiempo confirma que es uno de los mejores de su generación, de las nuevas estrellas de Hollywood, eso le ha permitido ir amasando su fortuna.

Actualmente está de moda porque es el protagonista de la película Wonka, con la cual ha recibido buenas críticas, y está nominado como mejor actor en comedia musical en los Globos de Oro para el 2024.

La carrera de Chalamet tuvo un impulso cuando en 2017 actuó en Call me by your name, con lo cual obtuvo una nominación al Oscar como mejor actor a los 22 años.

Luego interpretó a Nic Sheff en el drama autobiográfico, Beautiful Boy, por el que fue nominado a un Globo de Oro, un SAG y un BAFTA.

En 2021, interpretó el papel principal de Paul Atreides en la película de ciencia ficción Dune, que representó un éxito en ingresos. Todo esto es importante porque tiene mucho que ver con la fortuna que va creando, ya que es sabido que un actor que sea sinónimo de taquilla, será mejor pagado.

Wonka, por ejemplo, en su primer fin de semana registró 43 millones de dólares, una cifra prometedora para la producción y que lo afianza como una cara que el público quiere ver.

Así es la fortuna de Timothée Chalamet a sus 27 años

De acuerdo con el sitio especializado en estimar la fortuna de las celebridades, Celebrity Net Worth, el actor tiene un patrimonio neto de 25 millones de dólares gracias a su carrera en el cine, donde se ha enfocado en los últimos años.

Se especifica esto, porque hay actores que además son cantantes o modelos, o empresarios. La carrera del actor francoestadounidense está en claso ascenso, sus nominaciones a los premios más importantes revelan que su talento está más que probado.

Como imagen ha estado en una marca de perfumes, en cuya campaña fue dirigido nada más y nada menos que por Martin Scorsese. También ha estado con Apple TV, Cartier, entre otras.

Como novio de Kylie Jenner, seguramente ella le dará consejos de cómo convertirse en empresario o emprendedor, ya que ella es de las mejores referentes en ese sentido.