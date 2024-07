Así fue como Eugenio Derbez y Victoria Ruffo conocieron a su nieta Tessa

El famoso actor Eugenio Derbez habló del reecuentro con la madre de su hijo José Eduardo Derbez, quien junto a Paola Dalay le dio la bienvenida a su primogenita Tessa, la bebé que reunió a toda la familia.

Eugenio compartió los primeros detalles del encuentro y habló de su “inconformidad”, porque Victoria Ruffo estuvo más cerca de su hijo en el nacimiento de Tessa. El protagonista de “Radical”, dio una entrevista para el programa “De primera mano” y expresó, “llegué al hospital sin tener mucha idea y con mucha expectativa, pero no, de repente cuando llegué a la habitación junto con Ale Rosaldo y Aitana, estuvimos ahí con los papás de Paola, llegamos casi al mismo tiempo... estuvimos ahí hasta que de repente nos dijo una enfermera: ‘Oigan, ya va a pasar la nena por el pasillo por si la quieren ver”.

“Corrimos al pasillo y ahí fue donde, sorpresa, ya estaba en el pasillo Jose Eduardo con toda la familia Ruffo, estaba Omar Fayad, Victoria Ruffo y todo. Ese punto todavía no lo platico con José Eduardo, pero yo dije: ‘ah caray, hay preferencias. La mamá estuvo más cerca del quirófano que yo; yo estaba en el cuarto ahí abandonado”. dijo entre risas.

Durante la misma conversación, dijo que intercambió algunas palabras con Victoria Ruffo. “Empezamos a hablar... Omar es divino, se portó espectacular, venía llegando de Noruega, es un tipazo, y eventualmente coincidimos con Victoria, nos dimos un abrazo. Ella me dijo ‘felicidades abuelo’ y yo le dije, ‘felicidades abuela’, hasta ahí, no cruzamos muchas palabras. Desde antes ya habíamos limado asperezas, pero no nos habíamos topado. La niña vino a arreglar todo y fue muy cordial; todo quedó enterrado y convivimos bastante bien”.

Eugenio Derbez contó que existe una foto familiar, pero considera que a él no le corresponde subirla.

“Si, nos tomamos fotos de las dos familias juntas, están los Fayad Ruffo y los Derbez Rosaldo. Nadamás que esas no me corresponden a mi subirlas”.

Respecto a la bebé que llegó al mundo este domingo mencionó, “Contento por la hermosa bebé que amenaza con ser otra Derbez. Me derretí, está chiquitita, pero está preciosa, divina, muy sana, es bastante tranquila, muy callada”.