Así fue la preboda sorpresa de Michelle Salas para Silvia Pinal

La boda de Michelle Salas y Danilo Díaz aún no se lleva a cabo y ya es el evento del año. La espera se acorta y aunque aún no se conoce una fecha oficial, la hija de Luis Miguel y Michelle Salas se acerca cada vez más al altar.

Por el momento se ha sabido que su bisabuela, la gran Silvia Pinal no podría movilizarse hasta el lugar de la boda, pues bien afirmó su hija Sylvia Pasquel, la logística por su avanzada edad sería bastante grande.

Pero eso no fue impedimento para que Michelle incluyera a su adorada bisabuela en la celebración, pues este fin de semana realizó para ella una preboda exclusiva y por todo lo alto en casa de un coleccionista de arte, y aunque son pocos los detalles que se conocen y aún no hay registros fotográficos del evento, se llegó a confirmar que, incluso estuvo su tío Alejandro Basteri, con quien Michelle tiene una gran relación.

Sin duda alguna, esto fue un momento muy importante para la familia, en especial para Silvia Pinal, quien adora a su nieta y seguramente se conmovió bastante con la sorpresa, pues se ha sabido que incluso llegó a ofrecerse para llevarla al altar.

A la expectativa sobre la fecha oficial se ha sumado la pregunta de dónde será exactamente la boda, y quién llevará a la novia al altar. Pues bien, ha sido la misma Stephanie Salas quien en una entrevista en el programa Hoy ha dado un poco más de detalles, confirmando que será ella la encargada de esta importante tarea en la ceremonia.

Ante la pregunta sobre cómo se siente respondió: “Estoy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo. Como que hay veces que tengo estos sentimientos, ¿no? Cómo se le hace, cómo entras a dejar entregas a un hijo en el altar… No es nada fácil, pero muy contenta, me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días”.