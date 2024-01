Así fue la última llamada que tuvo Nicki Minaj con su padre horas antes de su muerte

Durante su primera entrevista del año, la talentosa rapera Nicki Minaj habló acerca de un emotivo momento que tuvo al recordar a su padre, Robert Maraj, quien falleció a causa de un accidente automovilístico en febrero del 2021.

La rapera comentó que sostuvieron una llamada horas antes de que este falleciera atropellado en las calles de Mineola, Nueva York, y es durante la entrevista en Apple Music, que Nicki compartió detalles acerca de esta.

Dijo que sostuvieron una conversación telefónica para planificar un esperado reencuentro en California después de un largo periodo sin verse. Nicki, madre de un niño de tres años con su esposo Kenneth Petty, recordó que su padre estaba particularmente emocionado por la oportunidad de conocer a su nieto, a quien hasta entonces solo había visto a través de videollamadas.

“Normalmente no respondo al teléfono cuando estoy con el bebé. Pero vi que era mi padre y algo dentro de mí me dijo: ‘Contesta’”, confesó Nicki en esta entrevista, quien además comenta que la llamada fue alegre y su padre estaba expresando su entusiasmo por la visita que haría.

Sin embargo, todo cambió cuando horas después recibió otra llamada, esta vez de su madre Carol, informando sobre el accidente de su padre y su ingreso de urgencia al hospital.

La noticia cambió por completo los planes y la alegría que habían tenido padre e hija ese día, Nicki afirmó que su padre dio un tipo de advertencia durante la llamada. “Me dijo que no sabía lo que iba a pasar y que me llamaría de nuevo. Y, de repente, todo empezó a dar vueltas. No me puedo creer lo rápido que ocurrió todo... Hacía años que no lo oía tan feliz”, dijo Nicki.