Así inicio la historia de amor de Galilea Montijo y Fernando Reina

La conductora Galilea Montijo dio a conocer su divorcio de Fernando Reina Iglesias. Luego de que sus compañeras del programa “Hoy”, Andrea Legarreta y Tania Rincón anunciaran su separación matrimonial, la tapatía también puso punto final a su matrimonio.

“Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles”.

De esta manera, comentó que su relación se vio fracturada desde la pandemia por Covid-19.

Galilea Montijo anuncia su separación con Fernando Reina tras 11 años de matrimonio Getty Images

“La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por Covid-19, ocasionó diferencias entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia, y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo”.

En tanto, explicaron que seguirán unidos por sus hijos y pidieron respeto a su privacidad.

¿Cómo inició su romance?

En 2010, durante una transmisión del programa “Hoy”, en el estado de Guerrero, el antes regidor del Ayuntamiento de Acapulco, Fernando Reina Iglesias conoció a la conductora Galilea Montijo y en ese momento ocurrió el flechazo entre ambos y más adelante decidieron darse una oportunidad al notar la química que existía entre ellos. El amor entre ellos creció tanto que con tan solo 6 meses de conocerse se casaron.

Galilea no recibió el anillo de compromiso, ya que pensaba que eso era el problema en sus relaciones anteriores, pues ya había recibido anillos de Roger Torres, Cuauhtémoc Blanco, entre otros, y no llegaba al altar. “Fernando llegó un día y me dijo, ‘pues yo me quiero casar contigo pero no te voy a dar anillo, porque creo que el anillo es el problema, creo que esa es la maldición y vas a correr’, yo también dije, pues puede ser eso, a lo mejor la maldición conmigo es el anillo”, compartió la conductora en su momento.

Meses más adelante de conocerse, se comprometieron en secreto, entonces Galilea comenzó a planear su boda civil en Acapulco, la famosa mencionó que iban a festejar su cumpleaños, pero en realidad se trataba de su boda.

En marzo del 2012, la pareja le dio la bienvenida a su primogénito Mateo. Cabe mencionar que Fernando ya era papá de Claudio y Alexis- fruto de su matrimonio con Paola Carus Contreras-.

Dos años después, la ahora ex pareja renovó sus votos en una ceremonia en Las Vegas.