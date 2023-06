Así luce Suri Cruise, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, a sus casi 18 años

Suri Cruise, la hija de las estrellas de Hollywood Tom Cruise y Katie Holmes, ha cautivado al mundo con misterio y estilo innegable. Nacida el 18 de abril de 2006, el viaje de Suri hacia el centro de atención comenzó desde temprana edad. A medida que crecía, se convirtió en objeto de interés no solo por sus famosos padres, sino también por su propia personalidad como una adolescente que guarda un perfil muy privado.

¿Quién tiene la custodia de la hija de Tom Cruise?

Katie Holmes tiene la custodia exclusiva de Suri Cruise. La pareja se divorció en 2012 y llegó a un acuerdo fuera de los tribunales. Como parte del acuerdo, Cruise accedió a pagar a Katie $400,000 al año en concepto de manutención infantil hasta que Suri cumpliera los 18 años (lo cual sucederá en 2024). También acordó no interferir en la educación ni en la crianza religiosa de Suri.

Tom Cruise no ha visto a Suri en persona desde 2013. Han habido rumores de que podría estar intentando reconectarse con ella, pero no hay confirmación al respecto. Es posible que esté esperando a que ella cumpla los 18 años para que pueda tomar su propia decisión sobre si desea o no tener una relación con él.

¿Por qué Tom Cruise no ve a Suri Cruise?

La razón por la cual Tom Cruise no ha visto a Suri en una década se debe a su participación con la Iglesia de la Cienciología. Las reglas de la iglesia prohíben a los miembros relacionarse con personas que no sean cientólogos, y dado que Katie Holmes no es cientóloga, tanto ella como Suri fueron “desconectadas” de Tom. Esto significa que ya no se considera que formen parte de su vida.

Mientras tanto, Suri parece estar llevando una vida feliz y normal junto a su madre. Asiste a una escuela privada en Manhattan y tiene un grupo cercano de amigos. También muestra interés por la moda y se le ha visto en algunos eventos relacionados con este ámbito —aunque no aparece ante la cámara de los paparazzi.

La evolución de Suri Cruise

Suri solía ser inseparable de su madre, Katie Holmes, pero ha comenzado a explorar y hacer sus propias preferencias. A menudo se le ve en las calles de la ciudad de Nueva York junto a sus amigos, e incluso ha empezado a asistir a eventos de moda por su cuenta.

Esta privacidad se debe al cuidado de familia que ha recibido desde pequeña. De eso habló Katie Holmes con Glamour, cuando Suri tenía 16. “Lo que ha sido realmente importante para mí con mi hija, porque fue tan visible a una edad temprana, es que realmente me gusta protegerla. Estoy muy agradecida de ser mamá, de ser su mamá, ella es increíble”.

Incluso ha señalado que le gustaría que su hija trabajara más en películas con ella. “Deseo que siempre haga algo en mis películas. Siempre le pregunto, pero esa experiencia viene del sentido por el que amo esta industria, que tienes proyectos y te vuelves familia con la gente [con la que trabajas]. Viene de mí incluir a alguien que amo mucho, así me gusta trabajar”.