Así se encuentra Danilo Carrera tras ser atropellado por un taxi: “volé seis metros”

El actor Danilo Carrera contó que gracias a sus reflejos pudo evitar que las lesiones que le provocó el accidente fueran mayores.

“Hoy me atropelló un coche... Deberían ver cómo quedó... el coche. Workout time”, escribió con humor en su cuenta de Twitter.

A su llegada a las instalaciones de Televisa San Ángel, Danilo dijo, “estoy bien, sí, son accidentes que pasan”. “Son cosas que no tengo por qué contarlas, no creo que a la gente le interese mucho si me atropellan o no en la calle”, comentó para evitar los detalles, aunque confesó cómo ocurrió su accidente, “un taxista no paró en el alto, se lo pasó, no me vio por el reflejo del sol que lo tenía de frente y me pegó".

Según relató, gracias a que está acostumbrado a simular sus caídas en sus telenovelas que pudo reaccionar al golpe y evitar lesiones mayores, “si no fuera porque cuando me atropellan (en la ficción) yo hago las escenas o cuando me avientan por un balcón yo hago la escena, no la estaría contando”, aseguró.

“Me pegué contra el parabrisas y volé seis metros, la verdad es que estoy bien y se las estoy contando de milagro”, destacó el actor que apareció en muletas y con el tobillo vendado.

“El tobillo está bastante hinchado, si no les enseño la espalda porque les da miedo, tengo la espalda morada, tengo todo el brazo raspado... Hubo un corte profundo en el que se perforó piel y se perforó músculo también, entonces me tuvieron que coser piel y músculo. Para lo que pasó es algo mínimo, y estoy agradecido de estar bien”, aseguró, el famoso que se alejará de la televisión para estar junto a su madre quien fue diagnosticada con cáncer.