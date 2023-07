Así se ven hoy los hijos de Paulina Rubio

Paulina Rubio se casó por primera vez con Nicolás Vallejo-Nájera en 2007, en una hermosa ceremonia celebrada en Xcaret. La pareja tuvo a su primer hijo, Andrea Nicolás, el 14 de noviembre de 2010.

La cantante mexicana y el empresario español se separaron en 2012, firmando el divorcio un par de años después.

Eros, de 7 años, y Nicolás, de 14, son la prioridad número 1 para Paulina Rubio Instagram @paulinarubio

También en 2012, la intérprete de Ni una sola palabra conoció a Gerardo Bazúa mientras ella participaba como jurado y él como concursante en el programa La Voz… México. La pareja tuvo a su primer hijo en común, Eros, el 7 de marzo de 2016. Paulina tenía entonces 44 años, por lo que el embarazo los tomó por sorpresa por los riesgos que podía correr debido a su edad. Sin embargo, Pau no dudó en compartir la noticia, y su felicidad fue aparente.

Paulina y Bazúa se separaron en 2018.

Sobre sus exparejas, la cantante comentó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante: “A lo mejor no escogí bien. Mi mamá me dio herramientas para seguir firme, no importa equivocarme, está bien, te hacen mejor, no importa si pierdes, pero para ganar hay que perder, y para perder hay que ganar”.También en 2012, la intérprete de Ni una sola palabra conoció a Gerardo Bazúa mientras ella participaba como jurado y él como concursante en el programa La Voz… México. La pareja tuvo a su primer hijo en común, Eros, el 7 de marzo de 2016. Paulina tenía entonces 44 años, por lo que el embarazo los tomó por sorpresa por los riesgos que podía correr debido a su edad. Sin embargo, Pau no dudó en compartir la noticia, y su felicidad fue aparente.

Los hijos de la Chica dorada la acompañan tanto en sus viajes como alfombras rojas Instagram @paulinarubio

Hoy, Nicolás tiene 12 años, mientras su medio hermano tiene apenas 7. Y aunque la relación con los padres de sus hijos no es la mejor – ha estado metida en temas legales con ambos –, Paulina está enfocada en que los pequeños sean felices. Para ella, su prioridad es ver a sus hijos crecer, lo que frecuentemente comparte en sus redes sociales.

La Chica dorada constantemente publica fotografías con sus niños, tanto de sus viajes por el mundo como de los eventos a los que asiste con ellos. Los pequeños están conscientes de la fama de su mamá, pero también saben que ella hará lo que sea por ellos.