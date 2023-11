Así será el musical de Pedro Páramo, en palabras de sus creativos

Comala, Comala es un estudio de teatro y música sobre Pedro Páramo; un primer acercamiento de reinterpretación de la novela de Juan Rulfo al teatro musical. La pieza sigue el viaje de Juan Preciado a un lugar donde los vivos y los muertos se entrelazan en una especie de mundo sobrenatural.

Bajo la idea original de Alejandro Bracho y Alonso Teruel, la dramaturga Conchi León y el compositor y letrista Pablo Chemor, acompañados de un gran equipo, le dan vida a este nuevo musical mexicano, que se presentará a finales de noviembre.

Cuéntenos de Comala, Comala.

Conchi: La idea original es de Alonso, él tenía ganas de hacer un musical mexicano desde otro lugar y con otra visión desde la cual nos pudiéramos identificar. Bajo esta premisa, claro que Pedro Páramo fue la historia ideal para recrear. Además, resulta que es un texto muy actual, pues habla de la injusticia y el patriarcado, pero también, habla de lo mexicano, no necesariamente artesanal, sino desde algo más profundo, pues como bien dicen: “si quieres ser universal, habla de tu aldea, pero no solo desde lo geográfico, sino desde la gente”, todo ello está presente en la letra de Rulfo y es lo que quisimos construir en el trabajo de este maravilloso equipo creativo.

Pablo: Sabíamos que era un trabajo delicado en cuanto a cómo se iba a trabajar en cuanto a la música y lo mexicano, pues claro que queríamos que sonara a México, pero que resultara original. Sabíamos que era un reto, pues hablamos de una de las novelas más consagradas en la literatura mexicana y claro que merece respeto. Por otro lado, el bajarlo del pedestal, ponerlo en la mesa y jugar con él, es lo que hace mágico al teatro musical.

En la medida de lo posible, respetamos la prosa de Rulfo llevada a canciones, que suene a México, sin caer en lo clásico o folklórico, partiendo de la musicalidad del lenguaje.

¿Cómo fue para ustedes darle la vuelta a un texto clásico de Pedro Páramo y reinterpretarlo bajo un nuevo musical mexicano?

Conchi: Ha sido un proceso muy acompañado, en donde las ideas de todos han tenido un valor muy importante. Es un grupo muy diverso, sin embargo, nos unifica el deseo de presentar un buen proyecto. La ventaja que tenemos es que la novela en sí es muy rica, sin embargo, logramos darle la vuelta al hacer de las mujeres, el personaje principal, al ser ellas las que necesitan hablar en esta historia.

Fue durante el proceso que notamos que otra historia era la que podíamos contar a partir de este clásico, y son las mujeres las que deben ser protagonistas, y estamos muy complacidos con lo que logramos.

Conchi y Pablo están a cargo de la dramaturgia y la música del musical de Pedro Páramo.

Pablo: Cuando a mí me invitaron al proyecto, me dijeron que querían darle la vuelta. Ahora, al volver a leerla, entendí que no necesitaba un twist, pues tristemente, sigue siendo un tema vigente; pareciera que, desde que se escribió la novela, no hemos aprendido nada y siguen siendo muchos los casos de abuso, injusticia y patriarcado, los que siguen mandando en nuestro país.

¿A qué retos se enfrentaron al proponer un nuevo musical mexicano?

Pablo: Celebro el que cada vez sean más los musicales originales mexicanos, como es el caso de nuestro proyecto y claro que la gente va apostando más por nuestro talento y propuestas en escena.

Conchi: Yo no soy especialista en el teatro musical, y fue algo que dije desde que me invitaron a formar parte del proyecto. Sin embargo, creo que el equipo se consolidó mucho y todo lo que todos aportan es muy enriquecedor. Es un trabajo en armonía que reúne música y dramaturgia en equilibrio y muy natural.

¿Cómo fue el trabajo en equipo?

Pablo: Es un equipo maravilloso y estamos muy felices. Vale la pena mencionar que hicimos una dirección colectiva, pues con el trabajo de Conchi y mi trabajo con la música y canciones, estuvimos trabajando durante un par de meses, para trabajar junto a todos los demás para lograr el resultado ideal. Definitivamente, el equipo de trabajo fue muy divertido y bonito. Tenemos a María Penella y Stephano Morales, Aída López como actores, los dos maravillosos. Además, contamos con grandes músicos y un maravilloso equipo detrás.

Comala, Comala se presenta por primera vez al público como parte del programa artístico de LagoAlgo, del miércoles 22 al domingo 26 de noviembre.

