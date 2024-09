Atlético de Madrid cancela show de Danna Paola por irle al Real Madrid

El Atlético canceló el concierto de Danna Paola en el derbi por irle al equipo contrario. Esta decisión fue tomada después de las recientes declaraciones de la cantante sobre su preferencia futbolistica.

La artista mexicana, que actualmente se encuentra de promoción en España, había sido invitada a actuar durante el medio tiempo del esperado encuentro, en el Estadio Metropolitano, sede del Atlético de Madrid.

Sin embargo, Danna Paola hizo una aparición en el popular programa de televisión “La Revuelta”, donde la famosa afirmó que era madrilista, por lo que el conjunto rojiblanco decidió suspender el acto en el que la mexicana iba a cantar junto a Abraham Mateo su tema, “El Doble”.

Por otro lado, Danna Paola confirmó que tuvo un romance con el futbolista brasileño hace unos años. “Esto nunca lo había dicho. Nos conocímos cuando él estaba en París ", mencionó en una entrevista con el programa La Revuelta.

El tema surgió cuando Danna, conocida aficionada del Real Madrid, hacia sus apuestas con el presentador David Broncano, sobre el próximo derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Danna Paola contó que este romance se dio en 2019. “Yo he aprendido bastante futbol gracias a mi novio porque es madrilista”, dijo para después añadir, “he estado con futbolistas que tienen el rollo de estar con actrices y cantantes. He tenido mis experiencias, todas ellas buenas, pero entiendo que la profesión es demandante y la mía también, entonces no compaginamos”, dijo sobre la razón por la que terminaron.