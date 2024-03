Bad Bunny y Billie Eilish, juntos en el escenario de los Oscar: estas son las personalidades que participarán en la entrega de premios

El próximo 11 de marzo se llevará a cabo la 96.ª entrega de los premios Oscar y, como cada año, convocará a algunas de las personalidades más influyentes de la industria cinematográfica y del entretenimiento en Hollywood. Esta noche también estará plagada de sorpresas, cortesía de las celebridades que fueron elegidas para amenizar la ceremonia y entrega de premios.

Prueba de ello es la insólita reunión de Billie Eilish y Bad Bunny, quienes forman parte de la organización de los galardones, resultando en una peculiar reunión de figuras de su nivel tanto en la parte de la conducción como en los actos en vivo de este 2024.

Además de Bad Bunny, quiénes serán los presentadores de los premios Oscar

El anfitrión de la edición 96 de los premios Oscar será Jimmy Kimmel, cómico que dirigirá el ritmo de la ceremonia y se encargará de entretener por un rato a los asistentes a la importante gala de premios.

Sobre quiénes estarán presentando las distintas categorías consideradas, se reveló que Bad Bunny figura entre los anfitriones principales, decisión que presuntamente habría sido tomada para reconocer su influencia en la música y recientemente en la actuación, donde debutó hace poco.

Bad Bunny presentará una categoría en los premios Oscar Getty

Otros nombres que se han revelado de los presentadores en los premios Oscar 2024 son:



Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock

Zendaya

Chris Hemsworth

Kate McKinnon

John Mulaney

Jennifer Lawrence

Jamie Lee Curtis

Lupita Nyong’o

Matthew McConaughey

Nicolas Cage

MahershalaAli

Brendan Fraser

Jessica Lange

Al Pacino

Ke Huy Quan

Michelle Yeoh

Sam Rockwell

Michelle Pfeiffer

Catherine O’Hara

Ramy Youssef

Octavia Spencer

Michael Keaton

Rita Moreno

Regina King

Billie Eilish y otros actos musicales en vivo que habrá en esta edición

Por otra parte, los actos en vivo, que año con año consiguen colarse entre lo más visto de toda la premiación, contarán con la presencia de Billie Eilish, quien junto a su hermano Finneas cantará What Was I Made For?, tema con el que participó en el soundtrack de Barbie y le valió el Grammy a Mejor Canción del Año.

Billie Eilish cantará en los premios Oscar y entonará la canción que creó para el soundtrack de Barbie Getty

También de Barbie, Ryan Gosling cantará en vivo una de las versiones de Im Just Ken, canción que en diciembre pasado lanzó en distintos géneros y ritmos. La cantante Becky G se presentará con The Fire Inside, tema de Flamin’ Hot, película dirigida por Eva Longoria.

Scott George y los Osage Singers interpretarán Wahzhazhe, de la película Los hijos de la luna, dirigida por Martin Scorsese. Finalmente, Jon Batiste subirá al escenario para entonar It Never Went Away, del documental American Symphony, tema en el que participó además como coautor.