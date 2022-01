Bárbara de Regil y tres integrantes de su familia dan positivo a Covid-19

La actriz Bárbara de Regil dio positivo a coronavirus, al igual que su madre, su esposo y su hija. Los integrantes de la familia se encuentran aislados mientras se recuperan de la enfermedad.

Por Redacción CARAS

Bárbara de Regil dio a conocer mediante sus redes sociales que se contagió de coronavirus, al igual que su mamá, su esposo Fernando Schoenwald y su hija Mar.

La guapa y talentosa actriz mexicana se sometió a pruebas de antígenos y una PCR, con las que confirmó que contrajo el virus.

Tras enterarse que dio positivo, inmediatamente dio a conocer la noticia a sus seguidores, la influencer explicó que presenta síntomas leves hasta el momento y se encuentra en aislamiento para evitar más contagios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

“Me duele la cabeza, tengo un poco de dolor de garganta”, dijo Bárbara sobre su estado de salud. De Regil tenía una presentación en Mexicali, y la tuvo que cancelar de último momento por la situación, en sus historias de Instagram lamentó no poder convivir con sus fans como lo tenía planeado.

“Me tiene muy triste y con el corazón roto. No voy a poder ir porque obviamente tengo COVID y es una responsabilidad quedarte en tu casa para no contagiar a los demás. Yo me veía con ustedes gritando, haciendo ejercicio, dando mi plática motivacional, no puedo creerlo”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

La famosa actriz de Rosario Tijeras compartió fotografías de los resultados de las pruebas de ella, su esposo y su hija, las cuales dieron positivo. Aunque en una de las primeras pruebas de antígenos, su pareja había dado negativo, después en una PCR resultó positivo.

La familia se encuentra en tratamiento médico para recuperarse del Covid-19, y mientras Bárbara se encuentra en casa tomará un curso de nutrición, ya que no puede hacer ejercicio, por recomendación médica tendrá que guardar reposo.