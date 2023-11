¿Belinda dedicará una canción a Christian Nodal? Esto se sabe

Belinda está lista para un nuevo disco, luego de varios años de no tener nueva música y promete dar mucho de qué hablar.

En una presentación en Cachanilla Fest, que se realizó en Mexicali, al hablar con su público dijo que su nuevo disco es muy personal, “todas las canciones tienen dedicatoria”.

“Ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar”, confesó.

Luego del truene con Christian Nodal, ella no dijo mucho al respecto, y sabemos que Nodal siguió su camino, ya hasta es papá de Inti junto a Cazzu.

Nodal fue quien sacó canciones y dio muchas declaraciones que no fueron bien tomadas por la cantante de “Sapito”.

Incluso parecía que entró en una depresión, porque comenzó a hacer cosas como tatuarse.

Sobre el disco se sabe que será con Warner Music, con quien firmó hace poco un contrato.

Belinda y su trayectoria

La cantante se mantiene vigente gracias a que ha estado en proyectos que son muy vistos, como “Bienvenidos al Edén” con Netflix, donde explota también sus dotes como actriz.

Sin embargo, a nivel musical, no saca un disco desde el año 2013, cuando lanzó “Catarsis”, al parecer por problemas a nivel directivo.

Tras 10 años de ausencia con nueva música, la expectativa entre sus fans es alta, porque eso sí, no ha dejado de estar vigente ya sea por algún reality show, o alguna serie o colaboración musical.

Basta recordar su participación en temas como “Amor a primera vista” y por supuesto, “De los besos que te di” a dueto con Christian Nodal.

Pese a no tener nuevas canciones, sí tiene muchos éxitos que le permiten hacer shows en distintos lugares con buenas entradas.