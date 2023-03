Belinda habla por primera vez de Cazzu, la novia de Nodal

En un encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Belinda fue cuestionada sobre Cazzu, la nueva novia de su ex Christian Nodal y esto fue lo que dijo al respecto.

La cantante respondió a los comentarios que la argentina ha hecho de ella. Recientemente Cazzu confesó ser fan de la intérprete de “Dopamina”.

“Cazzu me encanta, es una súper artista, la admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa”, expresó Belinda dejando en claro que entre ellas no existe ninguna rivalidad.

Estas declaraciones surgen después de que Belinda vivió un tenso momento con un fan que se subió al escenario durante su show en la Feria de las Fresas Irapuato 2023.

Belinda manifestó en redes sociales que se encontraba un poco lastimada por la manera en la que el joven la abrazó durante su presentación. Sin embargo, dijo que no le molestó, al contrario. “Yo considero a mis fans y ellos saben que los amo muchísimo. No creo que lo haya hecho con mala intención, claro que no, pero sí estuvo fuerte”.

“Yo estoy muy bien, muchas gracias, me dolía un poco la espalda, pero estoy bien... No tampoco de doctor, solo un pequeño dolor de espalda”, detalló.