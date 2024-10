Ben Affleck volvió a su trabajo en Hollywood, tras su divorcio de Jennifer López

Ben Affleck sigue adelante con sus proyectos y ahora regresó a su trabajo en Hollywood, dos meses después de que su esposa Jennifer López le solicitara el divorcio. El pasado 9 de octubre, el actor estuvo en Los Ángeles para trabajar en el set de su próximo proyecto cinematográfico.

Aunque todavía no se sabe de qué se trata, el productor tiene varios proyectos en los que trabaja a través de Artists Equity, la compañía productora que tiene junto con su amigo y colaborador Matt Damon.

A principios de este año, Affleck filmaba la secuela de su película de acción de 2016 ‘The Accountant’. Actualmente, está involucrado en otros dos proyectos como actor, incluyendo RIP, que coprotagoniza con Damon.

Desde antes del divorcio con JLo, Ben Affleck se enfocaba en su trabajo. Una fuente dijo a la revista People que el intérprete de Batman “sale adelante cuando está ocupado y trabaja sin parar”.

Aunque la expareja se reunió en Los Ángeles para almorzar con sus hijos en septiembre, otra fuente dijo a la misma revista que después de esa revelación López y Affleck “todavía están avanzando con el divorcio” y “resolviendo los detalles financieros de manera amistosa”.

Los últimos trabajos de Ben Affleck en el cine

La última vez que Affleck apareció en la pantalla grande y dirigió una película fue en 2023 con Air, filme que coprotagonizó con Damon y marcó una de las primeras producciones importantes de su empresa Artists Equity.

También hizo un cameo no acreditado en The Flash de 2023 como Bruce Wayne/Batman, poniendo fin formalmente a su carrera como el popular superhéroe de D.C. Comic. Por último, apareció en la película de febrero de Jennifer López ‘This Is Me... Now: A Love Story’, que acompañó a su álbum del mismo nombre.

