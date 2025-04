Biby Gaytán cuenta por qué no asistió a la boda civil de su hija Ale Capetillo en Madrid

Biby Gaytán por fin explicó cuál fue la razón por la que no viajó a Madrid, España, para acompañar a su hija Ale Capetillo en su boda civil con Nader Shoueiry.

Ale Capetillo celebró su boda civil con el libanés, Nader, el 11 de abril en Madrid, España, sin embargo, sus famosos padres Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no pudieron asistir, al igual que sus hermanos, los mellizos Manuel y Daniel.

En su lugar, sus hermanos Eduardo Capetillo Jr y Ana Pau, fueron los encargados de entregar a la novia.

La actriz explicó que tuvo que cumplir compromisos labores, pues actualmente estelariza “Dos Locas de Ramate Recargadaas”, obra de teatro que se presenta en la Ciudad de México.

Biby aclaró que su ausencia en la celebración de su hija se debió a compromisos laborales inamovibles.

“Esta es una vocación que he tenido la oportunidad de atravesar a lo largo de mi vida, y me siento muy en paz y muy satisfecha porque he podido regalarle a mi familia el tiempo que he querido y he podido hacerlo, y cuando hay compromisos laborales pues esos son inamovibles”, explicó en entrevista con “De primera mano”.

Aunque no dio más detalles, dijo que la actuación es otra parte importante de su vida que “la llena”, y explicó que para ella, su esposo y sus hijos, “sin duda son lo más importante, pero la parte profesional también la llena inmensamente”.

No obstante, los padres de Ale Capetillo le hicieron videollamada al terminar la boda y ese día le dieron un consejo a la joven influencer.

“Me dijeron que disfrutara al máximo ese día con Nader, porque es algo que se pasa volando. Y al final del día, tienes que estar presente y preocuparte nada más por estar felices entre nosotros dos”, dijo Ale.

De acuerdo con la joven, siguió los consejos de sus padres y disfrutó cada segundo de la noche junto a su esposo y sus dos hermanos.

Finalmente, Biby Gaytán mencionó, “todo pasa por algo y aquí estoy efectivamente con esta vocación que también Dios me regaló, así como me regaló la hermosa familia que hoy en día no presumo, sino que sigo cuidando y he trabajado muy duro por ella”.