Bill Gates confiesa que sus hijos heredarán solo el 1% de su fortuna tras su muerte

El dueño de Microsoft habló de la decisión que ha tomado sobre su herencia, la cual rompe con la tradición de muchos empresarios millonarios cuya idea es dejar toda su fortuna a sus hijos.

En una entrevista, el magnate reveló que sus hijos solamente obtendrán el 1% de su fortuna cuando él deje este mundo.

Bill empezó hablando del tema diciendo que, “decidí que no les haría ningún favor dejándoles una gran fortuna”.

Gates aseguró que no será necesario que alguno de sus hijos quede al frente de Microsoft, pues la educación que recibieron tendría que ser suficiente para que ellos salgan adelante por sí mismos sin el dinero de su papá.

“Mis hijos recibieron una excelente crianza y educación. No sería un favor para ellos. No les pido que dirijan Microsoft”, mencionó el empresario que considera que heredarles su fortuna no va a asegurar su exitoso futuro, sino el camino que emprendan por sí solos.

“No es una dinastía. Quiero darles la oportunidad de tener sus propios ingresos y éxito, de ser importantes”, dijo el empresario que desea que sus hijos se hagan valer ellos mismos con su esfuerzo y trabajo, en lo que sea que deseen dedicarse.

“Queremos darles la libertad de hacer cualquier cosa, pero no una cantidad de dinero que les permita no hacer nada”, añadió Bill, quien contó que el resto de su fortuna será destinado a la Fundación Bill y Melinda Gates, dedicada a combatir la pobreza y la desigualdad, lo que equivaldría a un presupuesto de más de 100,000 millones de dólares.