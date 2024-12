Britney Spears se reencuentra con su hijo tras dos años sin verlos: así lucen hoy Jayden

Britney Spears pasó la mejor Navidad que pudo tener, y es que la cantante se pudo reunir con su hijo luego de dos años de estar separados. Mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, la compositora estadounidense compartió parte de cómo pasó las fiestas junto a Jayden, de 18 años.

Spears, de 43 años, escribió el siguiente mensaje para acompañar la publicación: "¡La mejor Navidad de mi vida!!! ¡No he visto a mis chicos en 2 años! ¡Lágrimas de alegría y literalmente en shock todos los días lo lo loca tan enamorada y bendecida! ¡Estoy sin palabras, gracias Jesús!”.

En el video, la cantante se refiere a Jayden como “mi bebé" para después darle un beso en la mejilla. Asimismo, podemos ver a un joven ya mayor y que luce un bigote junto a un look desenfadado.

La intérprete de ‘Toxic’ tuvo a sus hijos Sean Preston, de 19 años, y Jayden con su exesposo Kevin Federline.

Después de su divorcio del bailarín, de 46 años, en 2007, Britney estuvo bajo una tutela supervisada por su padre, Jamie Spears, durante gran parte de la vida de sus hijos. La tutela fue terminada a finales de 2021 después de 13 años, y desde entonces Britney ha tenido una relación difícil con sus hijos.

“Creo que mamá ha tenido dificultades para darnos a ambos atención y mostrarnos amor igual y no creo que haya mostrado suficiente a Preston y me siento realmente mal por eso”, dijo Jayden al Daily Mail en 2022.

“Ambos hemos pasado por tanta presión en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional que hemos pasado para sanar, sanar nuestro estado mental. Si me quejaba, ella iba tras [mi hermano]. Me siento culpable, así que estoy ahí para él. Mamá me ha tratado mejor”.

Britney respondió a los comentarios de Jayden en ese momento, escribiendo a través de Instagram: “Le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo todos los días por el resto de mi vida”.

Posteriormente, Jayden y Preston se mudaron a Hawái con su padre y su esposa, Victoria Prince, junto con sus medio hermanos, en 2023. La reunión de Jayden con Britney ocurrió después de que regresara a California en noviembre.

“Jayden está pasando tiempo de nuevo en California pero no vive con Britney”, dijo una fuente a la revista Us Weekly. “Todos sus amigos todavía están en California y quería regresar después de graduarse de la escuela secundaria. Jayden se puso en contacto con Britney e inició la conversación”.

El informante señaló que Jayden estaba “abierto a reparar la relación” con su madre.

