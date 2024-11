Camila Sodi compartió un emotivo mensaje sobre la salud de su mamá, Ernestina Sodi

Camila Sodi compartió un emotivo mensaje con detalles sobre la salud de su madre, Ernestina Sodi, quien permanece hospitalizada desde el pasado 18 de octubre.

A través de sus historias de Instagram, la actriz profundizó en cómo vive la hospitalización de su madre y mencionó que hoy, 4 de noviembre, la escritora cumple 18 días en terapia intensiva.

A pesar de la difícil situación, la intérprete destacó la fortaleza de su madre y su profundo amor, así como el aprendizaje que esta dolorosa situación le ha traído.

Camila Sodi también pidió donadores de sangre para su mamá Instagram @_matriarca_

“Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días... Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable”, escribió la famosa.

En su mensaje, Camila Sodi también agradeció el cariño y el apoyo que ha recibido de sus seres queridos y se dijo “bendecida” por el amor que la rodea.

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto. No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con toda mi presencia plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, finalizó.

Ernestina Sodi tiene dos hijas: Marina y Camila Instagram @_matriarca_

¿Qué le pasó a Ernestina Sodi?

A mediados de octubre se dio a conocer que la escritora sufrió dos infartos al miocardio e incluso trascendió que habría sufrido la ruptura de la vena aorta.

La hermana de la cantante Thalía fue llevada a la unidad de terapia intensiva en un hospital en la Ciudad de México.

De acuerdo con Infobae, debido a la gravedad del estado de Ernestina Sodi, su hija Camila Sodi habría tomado la difícil decisión de firmar una voluntad anticipada la cual establece que, si su madre sufre otro paro cardiaco o respiratorio, no será reanimada.

Camila Sodi también ha usado sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que donaran sangre para su madre y, afortunadamente, recibió un gran apoyo, por lo que agradeció con un emotivo mensaje: “No sé cómo agradecerles tanta humanidad y compasión. Gracias por tanto amor”.