Laura Zapata habló de la salud de Ernestina Sodi y reveló qué le dijo a su sobrina, Camila Sodi

Laura Zapata habló sobre la salud de su hermana, Ernestina Sodi, quien el pasado 18 de octubre fue hospitalizada de emergencia tras sufrir dos infartos.

En un encuentro con los medios, la actriz reveló cómo se enteró de la situación de su hermana y, al igual que Thalía, pidió oraciones por ella.

“Me dio mucha tristeza porque es una mujer muy joven, tiene 64 años”, dijo Zapata ante las cámaras.

“Me enteré de que Ernestina, desafortunadamente había tenido un infarto, que se le había reventado la vena aorta, que estaba intubada. A partir de ese momento lo único que yo puedo hacer por ella es orar, rezar y pedir por su salud, por ella y por sus hijos”, añadió.

LauraZapata además se refirió a los problemas que tienen como familia, pero aseguró que no por eso dejará de pedir por su pronta recuperación.

“No cuando pasa una desgracia las cosas se borran, pero definitivamente hay que orar por ella, por su salud, es una persona joven, yo me imagino que tiene muchísimas cosas por delante y tiene dos hijas, y tiene nietos y a los 64 años nadie merece quedarse en esa línea”, declaró.

Laura Zapata reaccionó a la hospitalización de su hermana

Laura Zapata habló con las hijas de Ernestina Sodi

La conocida villana de telenovelas contó que le mandó un mensaje a su sobrina Marina, hija de Ernestina, pues fue la única que asistió al velorio de su abuela, doña Eva Mange, sin embargo, no fue ella quien le respondió, sino Camila Sodi, la otra hija de la escritora.

“A Marina, que es la única que asistió al velorio de mi abuela, y la única que pidió una prenda de mi abuela como recuerdo, entonces yo le mandé un mensaje, porque tengo su teléfono, (le dije) ‘Marina, siento mucho lo que le pasa a tu mamá, aquí estoy presente, estoy orando por ella’, no me contestó Marina porque estaba hablando con los abogados, me contestó Camila”, dijo.

Ernestina Sodi tiene dos hijas, Camila y Marina Instagram @_matriarca_

“Me dice ‘Soy Cam, muchas gracias por preocuparte’, le dije ‘bueno, aquí estoy pendiente, de alguna manera si hay alguna otra noticia, y si consideran que necesito yo saberla, con mucho gusto aquí estoy pendiente’, ‘sí, como no, adiós’. No he recibido ninguna respuesta, tampoco estoy esperándola, yo estoy haciendo lo mío por mi lado, que es orar por ella y pedirle a Dios”, añadió la actriz.

Luego contó que hasta el momento no ha recibido más noticias sobre la salud de Ernestina Sodi, pues ninguna de sus hijas le ha mandado alguna actualización sobre su estado.

Al ser cuestionada sobre la cantante Thalía, su otra hermana, Laura Zapata prefirió no hacer comentarios y ponerle “punto final” al tema.