Laura Zapata rompe el silencio: Descarta rotundamente una reconciliación con Thalía

Laura Zapata y Thalía no tienen una buena relación, mucho menos se puede hablar de reconciliación. En una entrevista con varios medios, la mayor de las hermanas Miranda dejó claro que “se acabó”.

Mientras vivía su abuela, Eva Mange, de quien se hacía cargo Zapata, se supo que la cantante de “Amor a la mexicana” enviaba dinero para apoyarla.

Sin embargo, la relación de hermanas no existe, y con la muerte de la señora Eva no mejoró la situación.

Cabe señalar que alrededor de ellas hay muchos dimes y diretes, por ser las más famosas de las hijas de Yolanda Miranda, y por el hecho de haber trabajado en el pasado.

Todos recuerdan a Laura haciendo villanías a su hermana en María Mercedes, la primera telenovela de la llamada “Trilogía de las Marías”. Lo cual, al paso del tiempo, no daba paso a creer que en realidad no se llevaban bien.

Laura Zapata y Thalía, alejadas como hermanas

Laura es hija de Guillermo Zapata y Yolanda Miranda, quien después tuvo otras hijas con Ernesto Sodi, quien no quiso hacerse cargo de la hija mayor, y es por ello que vivió siempre con la señora Eva Mange.

La relación de Zapata con sus medias hermanas: Ernestina, Thalía, Gabriela y Federica es prácticamente nula desde que murió en 2011 su madre.

El secuestro

El lamentable secuestro a Laura Zapata y Ernestina Sodi, ocurrido en 2002 es el hecho clave en la relación. Se sabe que Thalía y Tommy Mottola fueron quienes pagaron el rescate.

Cuando la villana de las telenovelas contó su historia en teatro, volvió la distancia a hacerse presente, y a romperse definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación.

Para Laura su familia es la de apellido Zapata y sus amistades que ha hecho a lo largo del tiempo, entre ellas, por ejemplo, Sylvia Pasquel, con quien estuvo en el reality “Siempre reinas”.

Dueña de una gran personalidad y temperamento, Laura dejó claro que si una relación no te lleva a nada, lo mejor es cerrarla. En el caso de Thalía enfatizó que no le interesa porque la cantante no la aprecia, no la conoce, no la defiende, no sabe quién es ella.