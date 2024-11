Carin León le hace costoso regalo a su pareja, Meylin Zúñiga, en su cumpleaños

Meylin Zúñiga, novia de Carin León, celebró su cumpleaños número 34 con un tierno y costoso regalo por parte del cantante.

A través de sus historias, la joven presumió todos los arreglos florales que le enviaron sus amigos y conocidos con motivo de su cumpleaños, sin embargo, el que más llamó la atención fue el enorme ramo de rosas que le envió su novio.

Fiesta de Meylin Zúñiga, novia de Carin León Instagram @meylinzuniga

“Ya me voy y sí soy una chiflada porque la gente me quiere mucho y miren todas sus flores, pero mi amor hermoso no se pudo quedar atrás, qué cosa tan espectacular, te amo muchísimo”, dijo Meylin Zúñiga mientras mostraba el enorme arreglo de rosas rojas que le envió el intérprete de ‘La Boda del Huitlacoche’.

Fiesta de Meylin Zúñiga, novia de Carin León Instagram @meylinzuniga

Además, la pareja celebró con una espectacular fiesta con muchísimos invitados en la que ella lució un sexy vestido entallado color malva.

El lugar estuvo decorado por tapicería con estampado de peonías, tanto las paredes, el piso, como las sillas lucieron estas flores, además, estas flores estuvieron presentes en los centros de mesa a juego con rosas blancas.

Fiesta de Meylin Zúñiga, novia de Carin León Instagram @meylinzuniga

El evento contó con un sorprendente escenario donde tocó una banda en vivo, un pastel de 10 pisos, fuegos artificiales, enormes estructuras decoradas con flores naturales, pantallas de leds, un pasillo de espejos, y hasta una alfombra rosa.

Por supuesto que no pudo faltar la interpretación de Carin León, quien subió al escenario para cantar en honor a su novia.

Fiesta de Meylin Zúñiga, novia de Carin León Instagram @meylinzuniga

En el evento celebrado en Hermosillo, Sonora, el grupo Matisse puso el ambiente entre los invitados, también cantó Carlos Rivera, quien estuvo acompañado por su esposa Cynthia Rodríguez, así como el grupo Kabah, quienes además ayudaron a Meylin Zúñiga a encender las velas de su enorme pastel.

Además, la festejada cambió de outfit más entrada la velada y optó por un vestido corto de tirantes plateado con mucho brillo.

Fiesta de Meylin Zúñiga, novia de Carin León Instagram @meylinzuniga

¿Quién es Meylin Zúñiga?

Meylin Zúñiga es originaria de Tampico, Tamaulipas, es empresaria, pues tiene su propia marca de ropa FirePig, la cual se especializa en prendas deportivas a la moda.

También ha trabajado como modelo y representante de relaciones públicas. Tiene dos hijos, un niño y una niña, de su matrimonio anterior, es divorciada igual que Carin León, quien se divorció el año pasado de Alejandra Esquer.

En Instagram tiene más de 133 mil seguidores y, según algunos medios, conoció al cantante durante una colaboración laboral.