Cazzu recuerda su relación con Christian Nodal a casi un año de su ruptura

Cazzu protagonizó la portada de una famosa revista y con sinceridad recordó su relación con Christian Nodal, y aunque no lo mencionó directamente, dijo que su romance fue único, lleno de esperanza, y que muchas vivencias como su maternidad con la llegada de Inti inspiraron varias letras de Latinaje, su nuevo álbum, una mezcla de balada, corridos tumbados, trap y cumbia, todo escrito por ella y producido por su amigo Nico Cotton; que mostrará su faceta más personal.

Para Cazzu, se trata de un homenaje a las personas que sueñan, en especial a las mujeres que aman la música y la viven intensamente.

La argentina aseguró que todas las experiencias que ha vivido han sido necesarias para convertirse en la mujer que es hoy en día.

A pocos días del lanzamiento de su nuevo disco, Cazzu abordó algunos detalles de su vida personal y profesional, mostrando su lado más íntimo al recordar con cariño la familia que formó con Nodal, a pesar de que la relación terminó en medio de la polémica.

Cazzu también habló de la maternidad y cómo ha influenciado en su música.

“Las primeras canciones nacieron hace más de tres años, en ese trascurso yo fui mamá y descubrí la vida desde otro lugar, también estuve en una relación como yo nunca lo había vivido, nunca me había imaginado tener una familia, no importa lo que haya durado, fue un gran momento lleno de amor, muy bonito y esperanzador. Eso necesariamente influenció algunas de las canciones, el amor por mi bebé, la vida en ese momento, las experiencias de todo tipo y también mis voces internas”, expresó Cazzu.

La famosa aclaró que aunque muchas de las letras de sus canciones parecen tener dedicatoria, no siempre deben tomarse literalmente.

“La gente escucha estas canciones que puede considerar que son literales, pero en realidad son pura subjetividad y fantasía, por eso se llama inspiración ‘La Cueva’, tiene mi subjetividad: cómo lo viví, lo que pensaba en ese momento y quizás ya no lo piense”, compartió la artista que enfrentó el reto de regresar a la música a pesar del miedo que sentía de mostrar su trabajo.

Sin embargo, Cazzu habló sobre “La Cueva”, canción que marcó su regreso a la música después de su polémica ruptura con Nodal. “En ese momento se estaba viviendo una situación que siento que necesitaba tener una cuota de amor. Se hablaba de muchas cosas, pero no se hablaba de amor”, dijo y añadió que abrir esa herida al público no fue fácil, sobre todo porque la imagen que tenían de ella, como una mujer fuerte, podría cambiar radicalmente.

“Me encanta ser esta mujer súper cool, pero mostrar tus sentimientos más profundos, los dolorosos, es un acto de valentía. Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después”.