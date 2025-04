Cazzu rompe el silencio por primera vez sobre el matrimonio de su expareja Christian Nodal con Ángela Aguilar

La rapera argentina Cazzu habló sobre la relación que mantiene con Christian Nodal por el bienestar de la hija que tienen en común, y reveló qué piensa de Ángela Aguilar, la actual esposa de su ex.

En una entrevista con LAM en Argentina, la rapera dejó en claro que la hija de Pepe Aguilar no le genera ningún problema y que nunca buscó ponerle una orden de restricción para evitar que conviva con Inti.

“No hubieron ni existieron esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal como tiene que ser, por el bien de nuestra hija. Ella no me da bronca en nada, yo no la juzgo. No tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos y de hecho me encanta si son felices”, declaró Cazzu sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Todo parece indicar que Cazzu ya dejó atrás el pasado para enfocarse en la crianza de su hija y su crecimiento profesional en la música.

La rapera dijo que tiene una buena relación con el padre de su hija y que siguen hablando, pero solamente temas que tienen que ver con el bienestar de Inti.