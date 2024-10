Celebran la experiencia más exclusiva del año: TelevisaUnivision UPFront 2025

El UPFront 2025 de TelevisaUnivision fue, sin duda, el evento más esperado del año. Celebrado en las instalaciones de Televisa San Ángel, reunió a lo más selecto de la sociedad mexicana y del mundo de los medios. Socialités, empresarios de renombre y caras conocidas del espectáculo se dieron cita para conocer las grandes propuestas que la empresa líder de medios en español tiene preparadas para el próximo año.

Desde el primer momento, el ambiente fue inigualable. Con una producción impresionante, – escenario de 500 m2 de andamiaje y la pantalla giratoria más grande jamás antes montada en un foro de producción,– organización impecable y un aire de sofisticación que solo TelevisaUnivision puede ofrecer, los asistentes disfrutaron de un recorrido por las innovaciones que definirán el 2025 en la televisión, el entretenimiento y los medios digitales. CARAS, como siempre, estuvo ahí para capturar cada detalle, en exclusiva.

Todo inició con la presentación de los productos y proyectos más ambiciosos de la empresa para el año entrante. La visión de futuro, marcada por la innovación tecnológica y una oferta de contenidos única, fue el tema central de las intervenciones.

Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, presentó al nuevo CEO de TelevisaUnivision, Daniel Alegre, quien reafirmó el compromiso de la empresa por seguir a la vanguardia en la creación de contenidos que cautiven a las audiencias en todas sus plataformas.“Hemos convertido nuestro Upfront anual en el evento más importante de la industria de contenidos de nuestro país”, señaló el directivo y agregó, “TelevisaUnivision es única. El mundo ha cambiado, el panorama ha cambiado y nosotros también hemos evolucionado, estamos a la vanguardia de la innovación tecnológica. Pero puedo decirles que una cosa no ha cambiado: la gente quiere contenidos únicos y nosotros tenemos la mejor, la más entretenida e inigualable oferta de contenidos en el mundo”, concluyó Daniel Alegre, CEO de la compañía.

Daniel Alegre CEO TelevisaUnivision

Por su parte, Patricia Molina, Vicepresidenta de Ventas de TelevisaUnivision México, resaltó el compromiso de la empresa con utilizar la tecnología más avanzada para ofrecer experiencias cross media innovadoras y envolventes.

Desde las telenovelas más esperadas hasta la tercera edición de “La Casa de los Famosos México”, llamaron la atención por la calidad y diversidad de propuestas. Entre otras, una oferta de contenidos inigualable para 2025, destacando el regreso de El Chavo y El Chapulín Colorado, dos clásicos entrañables de la televisión mexicana, que estarán disponibles tanto en Las Estrellas como en ViX, brindando acceso a nuevas generaciones.

En deportes, la compañía ofrece una cobertura sin precedentes con 15 de los 18 equipos de la Liga MX en ViX, además de la Liga Femenil, el Mundial de Clubes, y la Selección Mexicana rumbo a la Copa Oro y el Mundial 2026. También contará con la NFL en exclusiva por TV abierta y ViX, incluyendo los juegos de temporada regular, los playoffs y el esperado Super Bowl LIX. El boxeo, con más de 30 fines de semana de eventos en vivo, incluyendo combates de grandes figuras como Canelo Álvarez, será otro de los grandes atractivos.

En cuanto a noticias, N+ reafirma su liderazgo como el medio de mayor alcance en México, consolidándose como la plataforma informativa más vista y confiable, con una cobertura integral de eventos nacionales e internacionales. ¿Así o más contenidos de valor?

Pero sin duda, el clímax de la velada fue el show privado de Bruno Mars, una de las estrellas más importantes del pop mundial. El artista cautivó a los presentes con su energía inagotable y su increíble repertorio de éxitos. Desde el momento en que sonaron las primeras notas de “Uptown Funk”, los asistentes no pudieron evitar levantarse de sus asientos y dejarse llevar por el ritmo. “Just the Way You Are”, “Treasure” y “When I Was Your Man” también formaron parte del repertorio que hizo vibrar a las personalidades más influyentes del país. El concierto fue un momento mágico en el que los ejecutivos, amigos y socios comerciales de TelevisaUnivision compartieron un momento muy importante. El talento de Bruno Mars y su impecable puesta en escena fueron el broche de oro perfecto para esta noche especial. No cabe duda de que los invitados vivieron una experiencia que será difícil de olvidar.

Este UPFront 2025 no solo fue una oportunidad para descubrir las novedades de la televisión, sino también un espacio donde las conexiones empresariales y las alianzas estratégicas fluyeron al más alto nivel.

En resumen, el UPFront 2025 fue mucho más que un evento de presentación de contenidos. Fue una auténtica celebración del lujo, el estilo y la innovación. Un lugar donde las estrellas del entretenimiento y los grandes líderes empresariales se reunieron para mirar hacia el futuro con optimismo y visión. Y CARAS, estuvo ahí para atestiguar este momento inolvidable que marcará el inicio de un 2025 lleno de grandes éxitos y oportunidades. ¡Una experiencia increíble!