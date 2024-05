Celine Dion estuvo cerca de la muerte: las fuertes revelaciones de la cantante sobre su salud

Celine Dion, la icónica cantante conocida por su poderosa voz y emocionantes interpretaciones, enfrentó un momento crítico en su salud debido al síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica autoinmune, que padece desde hace algunos años.

Este trastorno, que provoca rigidez muscular y espasmos dolorosos, llevó a Dion a un punto en su vida donde se cuestionó su futuro y su capacidad para sobrevivir a la enfermedad.

La batalla de Celine Dion contra el síndrome de la persona rígida

Durante una reciente entrevista con Hoda Kotb, que será transmitida el próximo martes 11 de junio, Dion compartió detalles sobre los momentos más oscuros de su lucha contra esta enfermedad.

“En algún momento casi muere”, reveló Kotb para resaltar la gravedad de la situación que enfrentó la cantante. A pesar de estos desafíos, Dion ha mostrado una fortaleza admirable, trabaja arduamente cada día para superar las adversidades impuestas por su condición.

El impacto de la enfermedad en su carrera

La enfermedad ha tenido un impacto significativo en la carrera de Dion, le ha impedido actuar en vivo durante varios años. La afectación de su voz y la incertidumbre sobre su capacidad para volver a los escenarios fueron temas centrales en la conversación con Kotb.

Sin embargo, en un emotivo momento durante la entrevista, Dion cantó, así demostró que, a pesar de las dificultades, su talento sigue intacto.

La determinación de Celine Dion

En un adelanto de su nuevo documental “I am: Celine Dion”, que se estrenará en Prime Video el 25 de junio, se ve a Dion emocionarse profundamente al hablar de lo mucho que extraña actuar y estar en contacto con su público.

“Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. Y no pararé. No pararé”, expresó, como una muestra de su gran determinación de regresar al escenario contra todo pronóstico.

El regreso esperanzador en la ceremonia de los Grammy

A pesar de tener que posponer fechas de su gira en Europa y cancelar su residencia en Las Vegas, Dion ha mostrado signos de recuperación y una voluntad firme de retomar su carrera.

Su aparición en los Grammy 2024 en febrero, donde entregó el premio al álbum del año, fue un momento de gran significado para ella, pues recibió una ovación de pie por parte del público.

“Aquellos que han tenido la suerte de estar aquí en los premios Grammy nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo”, dijo Dion, reafirmando su amor por la música y su impacto en la vida de las personas.

La entrevista completa de Hoda Kotb con Celine Dion promete ser un testimonio emotivo y poderoso de la lucha de una artista por recuperar no solo su salud sino su lugar en el mundo de la música.

