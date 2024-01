Censuran canciones de Shakira en España por esta razón

Los temas más recientes de la cantante colombiana Shakira que incluyen mensajes claros para su ex pareja Gerard Piqué, ya no se escuchan en varias discotecas de España, debido a que los fans del exfutbolista decidieron apoyar a su compatriota para que no se escuchen las canciones de su ex.

Por esta razón, las canciones de la intérprete han sido modificadas, según el periodista argentino Javier Ceriani relató en su programa “Chisme no Like”, que durante su estancia en Madrid se dio cuenta que en las discotecas están modificando las letras de las canciones que la colombiana compuso para su ex tras su polémica separación.

Javier dijo que en algunas discotecas se están censurando las canciones de Shakira en las que se menciona el nombre del exfutbolista, como en la canción “Bzrop Music Sessions, Vol 53".

“Ya me he dado cuenta de que en varios lugares le sacan la palabra ‘Piqué', le hacen todo más liviano para que este español no sufra de ego”, dijo Javier.

Hace unos meses también trascendió que Piqué prohibía que sonaran las canciones de Shakira en los centros nocturnos que frecuentaba para “evitar las burlas”, y que le hicieran pasar una mala noche.

incluso se dio a conocer en el programa “Socialité", que Piqué habló con la DJ de una popular discoteca malagueña para pedirle que no pidiera ninguna canción de la colombiana mientras él se encontraba de fiesta con su novia Clara Chía, disfrutando las finales de la Kings Cup y la Queens Cup en octubre de 2023.