Charito Ruiz, ex de Ernesto D’Alessio estrena romance y presume a su nueva pareja

Charito Ruiz le dio vuelta a la página al igual que su ex Ernesto D’Alessio, y ya está estrenando romance, dispuesta a rehacer su vida tras su divorcio.

Fue a mediados del año pasado cuando Ernesto y Charito anuciaron su separación tras haber compartido 16 años de vida juntos y cuatro hijos en común. La razón de su ruptura se dio porque sus metas ya no eran compatibles para seguir construyendo un futuro juntos. Según la publicación que hicieron en aquella fecha, ambos terminaron como amigos, y llevan una buena relación por el bienestar de sus hijos.

No obstante, Charito Ruiz comenzó a salir con un empresario que se ganó su corazón en cuestión de meses, y con quien se encuentra enamorada. En sus redes sociales, Ruiz gritó su amor a los cuatro vientos, inclusó reveló que sus hijos ya conocen a su nueva pareja.

Aunque hay muy poca información sobre el empresario, se sabe que se llama Juan Beltrán del Río, y es originario de Nuevo León; al parecer, se conocieron porque tienen amigos en común que los presentaron.

La nueva relación de la influencer muestra que ya superó a su ex. Incluso, Charito dijo que no hay posibilidad de reconciliación entre ellos. “Agotamos todas las instancias y no, ni reencuentro ni reconciliación, no tenemos ningún problema, nos respetamos”.