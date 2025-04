Chris Martin abre su corazón sobre la depresión que padece

Chris Martin compartió algunas de las herramientas que utiliza para manejar su salud mental y expresó la esperanza de que alguna de ellas pueda ser de utilidad para quienes padecen depresión.

En un video publicado en Instagram tras un concierto de Hong Kong durante la gira The Music Of The Spheres, Chris dijo, “últimamente, he notado que algunas personas, incluyéndome a mí, están lidiando con la depresión. Así que quería hablarles sobre algunas cosas que me están ayudando durante la gira y en la vida en general, con la esperanza de que también puedan ayudarlos”.

Chris dijo que a él le ha servido, “la escritura libre, la meditación, los ejercicios de percepción, las técnicas de respiración, la música terapéutica y el cine”, para sobrellevar la depresión.

El líder de la banda, brindó estos consejos que lo han ayudado a sobrellevar la depresión. Martin enumeró una serie de prácticas que han sido poderosas para él, una de ellas la escritura, “es una técnica donde escribes durante doce minutos todo lo que tengas en mente, y. luego quemas el papel o lo tiras. Es realmente bueno para ti”, dijo.

Sobre la meditación trascendental, el famoso mencionó que esta es “fundamental y maravillosa” en su bienestar emocional porque, “proporciona más equilibrio y claridad mental”. Cris dijo que consiste en repetir un mantra en silencio.

Además, hablo de la propiocepción, una técnica basada en el movimiento corporal que ayuda a equilibrar el cerebro. “Este método también es muy útil especialmente para jóvenes con TDAH o autismo”, agregó.

“Ayuda a que las personas dejen de tensionarse, reconstruyan la confianza en su cuerpo y finalmente se sientan en casa dentro de sí mismas”.

Aparte de las prácticas físicas y mentales, el artista compartió algunas recomendaciones culturales que lo reconectan con la alegría, entre ellas, destacó el libro The Oxygen Advantage, al que calificó como “genial para estudiar la respiración”. También recomendó el álbum Music For Psychedelic Therapy de Jon Hopkins, y la película Sing Sing, que incluye música de Chloe Qisha.

Finalmente, Chris dijo, “estas son algunas cosas que ayudan a mantenerme agradecido y feliz por estar con vida. Espero que también estén bien. Les envío mucho amor”.