Christian Nodal anuncia nueva canción, ¿será para Cazzu o Ángela Aguilar?

Christian Nodal sigue en el ojo público tras anunciar su ruptura con Cazzu y su noviazgo con Ángela Aguilar. En medio de la polémica que lo rodea, el cantante lanzará nuevo tema y sus fans no saben si es para la rapera argentina o para la hija de Pepe Aguilar.

Mediante su cuenta de Instagram, el pasado 27 de junio, el intérprete de “Adiós amor”, compartió un breve adelanto de su nuevo sencillo que lleva por nombre No 100to bien.

“Hola mis amores y proyectados favoritos... los amo”, dijo el famoso, que en el breve clip mostró un fragmento de cómo sonará la melodía y algo que llamó la atención fue que dentro de la letra se podía escuchar: “Intentando olvidarte con otras, cuando me tomo 200 copas, buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé".

Inmediatamente, los internautas se cuestionaron en las redes sociales para quién podría estar dedicada la canción, ya que unos comentan que sería para su ex Cazzu, aunque también aseguran que puede ser una indirecta para Belinda, pero hay fans que creen que en realidad se trata de una canción, “que siempre fue para Ángela”.

Mientras tanto, será el próximo 04 de julio el día en que se estrene el sencillo que promete generar reacciones por la letra y por a quién va dirigida.