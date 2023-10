Christian Nodal comparte cómo es su vida en Argentina con Cazzu

Christian Nodal, quien empezó una relación con Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, en 2022, abrió su corazón en una emotiva entrevista en la que habló su vida en Argentina, el viaje que le cambió la vida y cómo supero la depresión gracias a su actual pareja.

“Vivo en un campo, donde no se me cruza nadie con quien platicar. Están unos vecinos muy allá a lo lejos, tengo una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos. Nos sentamos, hacemos un matecito y las vistas son preciosas”, confesó Christian Nodal en entrevista con Mario Chávez, en el primer capítulo del programa de YouTube El Verdadero Detrás De Cámaras.

El cantante está pasando por un momento familiar junto a su esposa Cazzu y su hija recién nacida, quien supuestamente podría llamarse Ínti. Esta etapa le ha permitido redescubrirse como persona y sentirse pleno. “Voy, hago mis compras, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de eso y vuelvo a sentirme como un humano”, dijo Nodal.

Nodal cuenta que cayó en depresión después de romper con Belinda

Sin embargo, esta faceta de tranquilidad, llega a Nodal luego de una etapa oscura, en la que se sumergió luego de que terminara su relación con Belinda. “Veía que todo mundo avanzaba en su vida y yo estaba estancado, con más billetes, con más fama, con más todo, pero vacío, sin vida; no tenía una casa a donde llegar a dormir”, dijo el cantante de Adiós amor.

“Mi pareja (Cazzu) me ayudó mucho en ese proceso, yo traía una nube negra, y cuando empecé a salir con ella era una etapa fea”, aceptó Nodal. “Yo ya estaba saliendo de una depresión; me sentía mal con el negocio, sentía que ya Christian Nodal no representaba lo que yo quería que representara, me sentía perdido”, se sinceró el cantante.

Cazzu se convirtió en el pilar de apoyo para Nodal, ayudándolo a encontrar su equilibrio y paz interior GETTY IMAGES

Visitar el salar de Uyuni junto a Cazzu le cambió la vida

Cuando la pareja estaba empezando, coincidieron en Bolivia y Cazzu y Nodal decidieron conocer más de las bellezas naturales de aquel país, poco imaginaba el cantante que la experiencia sería trascendental. “El viaje al salar de Uyuni fue lo que más me marcó y ahí empezó mi lado espiritual. En el salar de Uyuni conecté conmigo tan bonito, que fue lo mejor que le pudo pasar a mi ego y fue lo mejor que le pudo pasar a la historia que uno le cuenta a sí mismo”, recordó el cantante.

“Entendí tantas cosas. Yo queriendo dejar mi nombre en la historia de la música y que mis problemas son los más grandes del mundo… ¡Estamos existiendo! Tenemos este momento, no sabemos si en dos minutos vamos a estar vivos. Somos un milagro pasando constantemente”, compartió Christian Nodal.