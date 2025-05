Christian Nodal confiesa que estaba enamorado de Ángela Aguilar desde que ella tenía 13 años

A pesar de las críticas que ha recibido el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, el cantante volvió a abrir su corazón para compartir detalles sobre cómo fue su primer flechazo con Ángela Aguilar en Jaripeo Sin Fronteras y cómo se dio su éxitosa colaboración “Dime cómo quieres”.

El cantante concedió una entrevista para Mike Salazar, y reveló cómo nació la idea de hacer una canción juntos. “Cuando conocí a Ángela dije ‘wow, tiene un talento’, yo tenía 18 años y ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13. Ahorita tengo 26 y ella 21... ahorita suena bien, pero antes estaba raro. Yo la miraba y decía ‘talentosa’, ella toda hermosa, estaba guapísima y demás”, contó.

Esto ocurrió cuando Nodal participó en el espectáculo musical que Pepe Aguilar tiene con sus dos hijos menores, Leonardo y Ángela, llamado “Jaripeo sin Fronteras”.

“Me ponía nervioso cada que compartíamos en ruedas de prensa y demás. Aparte mi suegro, yo no sabía, pero había una regla de que no podíamos estar en el mismo lugar, que los camerinos estábamos de lados opuestos; yo trataba de disfrazar que me gustaba (hablando de su talento)”, mencionó.