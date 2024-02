Christian Nodal cuenta detalles de la personalidad de su hija Inti

Christian Nodal se mantiene ilusionado con su vida familiar tras la llegada de su primogénita Inti el pasado 14 de febrero. La pequeña llegó a llenar de felicidad la vida de los cantantes que recientemente revelaron el rostro de su bebé en algunas fotografías que han compartido en redes sociales.

Cazzu también decidió postear las primeras fotos de la cara de Inti, su hija, en Instagram Instagram

En una entrevista, Nodal habló de su faceta como papá y los cambios que ha tenido en su vida cotidiana. “Creo que me he inspirado más como ser humano que como artista”, dijo el cantante sobre la inspiración que le brinda su pequeña hija.

En cuanto a la personalidad de Inti, Christian Nodal contó que le encanta viajar, pues recientemente salieron de vacaciones en familia. “Mi hija es una rockstar. A ella le encanta viajar y se porta super bien”.

Por otro lado, el intérprete contó que más adelante planea componer y dedicar temas a su hija. “Claro que le haré canciones de cuna y de todo tipo, pero hasta que ella no tenga una edad que me enseñe muchica no podré hacer canciones que a ella le gusten”.