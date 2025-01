Christina Aguilera le da la bienvenida al 2025 con una sorprendente lección de amor propio

Christina Aguilera quiso cerrar el 2024 de la mejor manera a través de un video que recoge algunos de sus mejores momentos del año, así como un poderoso mensaje de amor propio.

La cantante le hizo frente a los comentarios negativos que recibe sobre su apariencia y señaló que no le debe una explicación a nadie sobre su vida y mucho menos sobre su cuerpo.

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete de ‘Genie in a Bottle’, compartió un clip que inicia con capturas de pantalla de algunos comentarios de personas que critican su aspecto, antes de mostrar algunos fragmentos destacados de su año.

Christina Aguilera Instagram @xtina

El poderoso mensaje de Christina Aguilera

“Este año, haciendo algo un poco diferente. Este es un recordatorio para todos de que eres tu PROPIO NARRADOR en tu PROPIA VIDA”, comienza su mensaje en el pie de foto.

“Nadie más puede dictar quién eres. Nadie merece una explicación. He evolucionado lo suficiente como para saber que nada es fácil y que nadie es perfecto. Todos te juzgarán. No importa QUÉ hagas. Y/o lo que no haces”, añadió.

En el video, Christina Aguilera también incluyó un audio que habla sobre ignorar a aquellos que te critican y avergüenzan.

“La aceptación viene con aceptarse a uno mismo primero. Y el difícil viaje que a veces se necesita para llegar allí. Celebro que todos se tomen el tiempo de dar un paso adelante del siguiente todos los días para construir la próxima versión de sí mismos para mejor. Permítanme ser amables, tener paciencia y respetarse…”, finalizó la cantante de 44 años.

Christina Aguilera ya ha hablado en otras ocasiones sobre la percepción corporal y hacerle frente a las críticas sobre nuestro cuerpo.

Reveló que los comentarios negativos que recibió cuando subió de peso la afectaron mucho, sin embargo, hoy en día tiene la madurez suficiente para no prestarle atención a las críticas.

Christina Aguilera y su cambio de imagen

A principios de 2024, Christina Aguilera se robó la atención de sus fans y de los medios luego de presumir su radical cambio de imagen.

De acuerdo con fuentes cercanas a la cantante, esto se debió a cambios en su dieta, llena de frutas y verduras, productos sin azúcar, nada de ultraprocesados y una exigente rutina de ejercicios.

Sin embargo, este cambio también comenzó a generar rumores entre los internautas, quienes aseguran que recurrió a medicamentos para conseguir su delgada figura, aunque ella le ha hecho frente a esas especulaciones.