¿Cómo se conocieron Cristian Castro y su novia? El exesposo de Ingrid Wagner revela cómo ocurrió este encuentro

Ahora que Cristian Castro oficializó su romance con Ingrid Wagner, han surgido dudas respecto a cómo se conoció la pareja y en qué momento empezaron a salir. El encargado de revelar los primeros detalles de la relación de Cristian Castro y su nueva novia fue Gerardo Vargas Aignasse, el exesposo de Wagner, quien dio detalles de esta creciente historia y reveló lo que piensa de la pareja.

Cristian Castro e Ingrid Wagner: así habría surgido su noviazgo

De acuerdo con lo dicho por el padre de los cinco hijos de Ingrid, ella y el cantante coincidieron gracias a un viaje que Wagner realizó en compañía de su madre, pues en una de las esperas en el aeropuerto se dio su interacción.

“Lo conoció en un aeropuerto, después se vieron en Londres y cuando volvió a Tucumán (ciudad en la que viviría Ingrid Wagner), me comentó lo que pasó. Días después me dijo que Cristian la invitó a ir otra vez y le dije que fuera, que yo me quedaba con los chicos”, detalló el político argentino, quien explicó que los hijos que comparten ya son grandes y tienen la madurez necesaria para comprender que su mamá debe seguir adelante con su vida.

Cristian Castro e Ingrid Wagner se habrían conocido en un aeropuerto Instagram

Esto es lo que piensa el exesposo de Ingrid Wagner acerca de su romance con Cristian Castro

Sobre la opinión que tiene del romance de Ingrid y Cristian Castro, Gerardo Vargas Aigansse, quien se desenvolvió como legislador de la ciudad de Tucuman, manifestó que solo tiene buenos deseos para su exesposa, a quien describe como una mujer independiente que siempre ha querido ver feliz.

“Nosotros le deseamos felicidad, que se cuide. Uno lee cosas de él que no sabemos cómo son, pero la vamos a apoyar. Ella fue muy generosa conmigo en todo y se merece lo mejor”, finalizó el político, evitando mencionar las polémicas conocidas del intérprete.