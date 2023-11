¿Cómo sigue Sylvia Pasquel? Esto es lo que sabemos de su salud

Durante los últimos días, la actriz Sylvia Pasquel ha sido centro de atención después de que surgieron varios rumores en torno a su salud. Esta noticia llegó a los titulares tras una caída que la actriz experimentó en Turquía durante unas vacaciones por Europa.

La periodista Paty Chapoy informó que Syvia Pasquel fue hospitalizada en Acapulco, donde se encontraba recuperándose de su caída, por una trombosis.

“Se encuentra en este momento hospitalizada a causa de una trombosis que habría sufrido después de la caída que sufrió en Turquía. Llegó a México y se fue a Acapulco para reponerse, pero le dio la trombosis allí y ya está atendida aquí por este problema”, dijo la conductora titular del programa Ventaneando.

Horas después de estos informes, Pasquel agradeció a sus seguidores y expresó su gratitud por las preocupaciones sobre su salud, pero no confirmó ni desmintió las aseveraciones sobre la trombosis.

“Es de todos sabido los momentos tan difíciles y estresantes que vivimos con el Huracán Otis y fue hasta que regresé a la Ciudad de México que pude atenderme e iniciar los cuidados hospitalarios necesarios. Por prescripción médica estaré en reposo absoluto y con cuidados muy específicos”, comunicó la actriz.

Las últimas noticias sobre la salud de Sylvia Pasquel

Sin embargo, el actor Humberto Zurita, pareja de Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel, ofreció una versión diferente.

“Está muy bien ella, ya pasó por su trance. No, no tiene nada de eso afortunadamente, trombosis no, para nada. Yo creo que todo era resultado del golpe que se dio en Turquía y que tenía inflamada una pierna”, declaró Zurita, restándole gravedad a la situación reportada inicialmente.

Por otro lado, Zurita compartió detalles de sus vacaciones en Roma con Stephanie Salas, después de la boda de Michelle, describiendo el viaje con humor y destacando lo bien que lo pasaron juntos.

La falta de confirmación oficial sobre el estado de salud de Sylvia Pasquel y la naturaleza de sus lesiones generó dudas. Lo que parece claro es que, tras la caída en Turquía y lo ocurrido en Acapulco tras el paso del huracán Otis, Pasquel ha requerido atención médica y se encuentra en un proceso de recuperación.