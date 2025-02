¿Con quién se casó Martha Higareda? Él es Lewis Howes, el esposo de la actriz de ‘Amarte duele’

La actriz mexicana Martha Higareda, recordada por su papel en “Amarte duele”, “No manches, Frida” y tantos más, vuelve a sonar con fuerza por un motivo que va más allá de su trayectoria en el cine. La actriz sorprendió a sus seguidores al revelar que, tras un romántico noviazgo, unió su vida a la de Lewis Howes , un exjugador de fútbol americano y exitoso empresario de Estados Unidos. El acontecimiento despertó la curiosidad de muchos, especialmente quienes desean saber más sobre la figura de Howes, su historia de amor y los detalles de la boda.

¿Quién es Lewis Howes?

Lewis Howes nació en Ohio y, aunque inicialmente saltó a la fama por su trayectoria en el fútbol americano de la Arena League, se ha dado a conocer de forma más amplia como empresario, autor de libros que han figurado en la lista de los más vendidos del New York Times y orador motivacional. Entre sus obras más destacadas se encuentran “The School of Greatness” y “The Mask of Masculinity”, textos que lo han posicionado como una referencia en desarrollo personal y bienestar.

Más allá de su faceta como escritor, Howes es el creador del podcast “The School of Greatness”, un espacio que cada semana atrae a millones de oyentes y donde entrevista a personalidades del deporte, los negocios y el entretenimiento con el fin de descubrir qué los hace sobresalir. Su éxito ha radicado en la habilidad de transmitir mensajes de superación y fortaleza mental, en parte derivados de su propia historia de dificultades familiares y académicas.

Aunque su nombre se volvió mucho más famoso en la escena del corazón tras relacionarse con la presentadora Yanet García, la etapa más estable y pública de su vida sentimental llegó con Martha Higareda, la actriz mexicana que conquistó al público desde la época de “Amarte duele” y que hoy triunfa en producciones nacionales e internacionales.

¿Cómo inició la relación entre Martha Higareda y Lewis Howes?

La relación entre Martha Higareda y Lewis Howes se hizo pública en 2021, cuando la actriz compartió algunas fotografías en redes sociales de ambos disfrutando de vacaciones juntos. Fue un noviazgo que destacó por la naturalidad con la que mostraban su complicidad, en viajes por México y otros destinos internacionales.

Con el paso del tiempo, la pareja reforzó el lazo que los unía y, tras dos años de relación, se conoció la noticia de su compromiso. Howes tomó la iniciativa de proponer matrimonio el 9 de septiembre de 2023, durante una conferencia en Columbus, Ohio, donde la presencia de Higareda terminó por convertirse en el broche de oro para un evento inolvidable. La emoción del momento quedó registrada en videos y fotografías que ambos compartieron con sus seguidores, donde se refleja la felicidad que los envolvía en ese instante decisivo de sus vidas.

¿Cuándo y dónde se casó Martha Higareda?

El gran día llegó el 8 de febrero de 2024 en Playa del Carmen, Quintana Roo. Esta ciudad, además de ser uno de los destinos turísticos más populares de la Riviera Maya, posee un valor sentimental para la pareja, pues ahí se conocieron. Lewis Howes y Martha Higareda eligieron este rincón paradisíaco de México para formalizar una unión que, según comentaron, “tenía que ser donde todo empezó”. Con la boda, quisieron rendir homenaje a ese sitio que los vio crecer como pareja.

Con familiares y amigos cercanos como testigos, sellaron su compromiso en una ceremonia que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Higareda publicó un mensaje de gratitud en su cuenta de Instagram, donde ha agradecido a Dios, a sus familias y amigos, además que añade lo felices que estaban de poder compartir sus primeras imágenes como esposos.

¿Cómo fue la boda de Martha Higareda?

El ambiente festivo se notó desde el primer instante en Playa del Carmen. La pareja incorporó detalles mexicanos en la decoración, la música y la gastronomía, haciendo énfasis en la cultura que representa a la actriz y que el propio Lewis Howes ha aprendido a disfrutar. Tras la ceremonia religiosa, los novios salieron de la iglesia con sonrisas amplias y aplausos de los invitados, quienes lanzaban confeti y les tomaban numerosas fotografías.

La recepción estuvo repleta de momentos emotivos y sorpresas que evidenciaron la gran complicidad entre ambos. Yordi Rosado, amigo cercano de la actriz, acompañó a la pareja en este día y compartió sus impresiones en redes sociales, en las que mencionó la fuerte conexión y la transparencia que se notaba en cada instante de la celebración.

El punto culminante fue la entrada de los recién casados a bordo de un carrito de golf decorado con flores, donde Martha Higareda presumió su anillo de compromiso al lado de la argolla de matrimonio de Howes.