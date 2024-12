¿Cuándo y dónde será la boda de Martha Higareda con Lewis Howes? Esto es lo que sabemos

La aclamada actriz mexicana Martha Higareda y el empresario estadounidense Lewis Howes mantienen la atención de sus seguidores con los detalles de su próxima boda, desde que se anunció su emocionante compromiso hasta los preparativos para el gran día. Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre su boda.

¿Cuándo y dónde será la boda de Martha Higareda?

Hace unos meses, la actriz reveló durante una entrevista que su boda se realizaría a principios de 2025. La protagonista de “No manches, Frida” reveló también que, aunque inicialmente se pensó en San Miguel de Allende, Guanajuato, como el lugar para realizar su boda, finalmente descartaron esa opción.

La pareja consideró varios lugares y planearon un evento íntimo que refleje su relación y sus gustos personales. Según Higareda, la boda puede ser un destino con playa y están enfocados en que sea un evento pequeño que incluya principalmente a familiares y amigos cercanos.

Los detalles de la boda de Martha Higareda

En entrevistas recientes, Martha reveló que tanto ella como Howes están involucrados en cada detalle de la planificación. Prefieren un evento discreto y personal, alejado del esplendor típico de las bodas de celebridades. Aunque aún no ha elegido su vestido de novia, Martha desea algo sencillo y elegante, también descartó la idea de cambiar de atuendo múltiples veces durante el evento. Se prevé que sea una creación de un diseñador mexicano.

Además de los preparativos para la boda, Martha Higareda y Lewis Howes también están emocionados por iniciar una nueva etapa en sus vidas como marido y mujer. Incluso, ambos expresaron su deseo de formar una familia y tener hijos en un futuro cercano.

¿Dónde fue la despedida de soltera de Martha Higareda?

Antes del gran día, Martha Higareda disfrutó de una despedida de soltera memorable con sus amigas y su hermana en Los Cabos, Baja California. El evento incluyó un lujoso paseo en yate y un fin de semana lleno de celebraciones que reflejaron los valores que Martha aprecia en sus relaciones: devoción, alegría y amor incondicional. Este fue un momento íntimo compartido con amigas cercanas, incluida la actriz Claudia Álvarez, con quien Martha ha mantenido una larga amistad.

¿Quién es Lewis Howes?

Lewis Howes, originario de Ohio, Estados Unidos, es un exjugador de fútbol americano que se ha destacado como autor, empresario y orador motivacional. Es ampliamente conocido por su podcast “The School of Greatness”, donde entrevista a diversas personalidades exitosas para descubrir qué hace grande a la gente. Howes ha escrito varios libros que han alcanzado la lista de los más vendidos del New York Times, incluidos “The School of Greatness” y “The Mask of Masculinity”. Además, ha desarrollado una prominente carrera como orador motivacional.

Recientemente, Lewis Howes se mantiene en el centro de atención por su relación con la actriz mexicana Martha Higareda. Comenzaron a salir en junio de 2021 y después de dos años de relación, Howes propuso matrimonio a Higareda el 9 de septiembre de 2023 durante una conferencia que daba en Columbus, Ohio.

¿Quién es el primer esposo de Martha Higareda?

Antes de su relación con Lewis Howes, Martha Higareda estuvo casada con Cory Brusseau, un guionista y director estadounidense, conocido principalmente por su trabajo en el cine mexicano. La pareja se casó en 2016 y su matrimonio duró hasta 2020. La protagonista de “Amarte Duele”, habló abiertamente sobre esta etapa de su vida en diversas entrevistas, en sus palabras resalta la importancia de aprender de cada experiencia.

Con cada detalle que se revela, la anticipación por la boda de Martha Higareda y Lewis Howes sigue creciendo. Sus fans de todo el mundo están ansiosos por ver cómo se desarrollará este nuevo capítulo en la vida de la querida actriz y el inspirador empresario.